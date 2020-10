Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink bili su Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Srbije, Milan Antonijević, izvršni direktor Fondacije za otvoreno društvo i Ratko Dmitrović, novinar.

Ove nedelje najveći broj glasova i najveću pažnju privukla je vojna vežba "Sadejstvo 2020" koja je juče održana na Pešteru. Za ovaj predlog glasalo je 1011 ljudi.

Govoreći o izjavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića o regionalnom projektu koji je "uperen protiv Srbije", Vasiljević kaže da je predsednik izneo samo ono što je želeo, a da će o detaljima govoriti kada tome bude vreme.

Vasiljević je izjavila da je on, kako je kazala, otprilike misliio na predstavnike opozicije i tajkune bliske njima kada je rekao da su "uložili 100 miliona evra da bi ga srušili, ali da je to malo".

- Mnogo novca je uloženo u medijsku kampanju ne samo u Srbiji već i u regionu, korišćeni su i neki mediji u Evropi - rekla je Vasiljevićeva upitana da pojasni na koga je predsednik Aleksandar Vučić mislio kada je to izjavio. Ona je podsetila da za godinu i neki mesec idu predsednički izbori i ocenila da će borba biti "dosta teška".

- Mislim da će biti i mnogo jače, i mnogo intenzivnije i mnogo agresivnije. Ali, čujte, tu smo gde smo i treba se boriti - rekla je Vasiljevićeva.

Antonijević kaže da se nada da će se saznati o kojem je projektu reč. Na pitanje zašto je došao u emisiju, Antonijević kaže da je proteklo devet meseci od kada je poslednji put bio u studiju - sa predsednikom i Ljiljanom Smajlović.

- Mislim da je svima nama koji se bavimo ljudskim pravima, važno da govorimo otvoreno i da damo što više argumenata za sagledavanje stvarnosti, da nismo izdajnici i da ne radimo protiv interesa države - kaže Antonijević.

Na pitanje šta bi bili razlozi da se u ovu emisiju ne dođe, kaže da ih on ne vidi i da bi voleo da vidi članove opozicije u studiju.

Komentarišuću izjavu Miroslava Lajčaka o očekivanjima Brisela od Beograda, Dmitrović kaže da bi oni voleli da Srbija prizna nezavisnost Kosova. Podseća da se od Srbije zahtevaju brojni uslovi za otvaranje poglavlja, dok su neke zemlje regiona sve to obavljale velikom brzinom, neke i nezasluženo.

Kaže i da se pitanje Kosova mora rešiti, ali ne tako da Srbija bude potpuno poražena.

- Potpuno sam protiv teritorijalne prekompozicije, što može izazvati sukobe, ali sam za to da Srbija ponudi rešenje koje ona misli da neće biti uvredljivo ni za koga. Mislim da Srbija Albancima i zajednici treba da ponudi ono što nema nijedna nacionalna manjina u svetu i da uređuju svoj život kako god hoće - kaže Dmitrović za "Hit Tvit".

Predlog broj 1 - Sadejstvo na Pešteru

Predsednik Republike i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je juče Združenoj taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjem „Sadejstvo 2020” na Privremenom poligonu „Pešter“.

Komentarišući pitanje predsedniku nakon vežbe, da li vežba treba da bude preteća poruka Bošnjacima, Vasiljević kaže da je sv ojim odgovorom hteo da uputi poruku ljudima na Pešteru, iako je pitanje bil besmisleno.

- Ta vežba nije mogla da bude održana na Novom Beogradu, već na Pešteru koji je vojni poligon godinama. Vučić je odgovorio na pitanje poslavši poruku da VS štiti sve predstavnike naroda koji žive u ovoj zemlji - kaže Vasiljević.

Dodaje da u Sandžaku postoje političke nesuglasice, pa su novinari želeli da ovaj događaj iskoriste u te svrhe.

Antonijević kaže da ga zanima zašto nije bilo predstavnika Crne Gore na vežbi, a da ne vidi ništa loše u tome gde je vojna vežba održana. Dmitrović kaže da je prosto neverovatno što je nakon vojne vežbe postavljeno takvo pitanje, jer je reč o vežbi Vojske Srbije na teritoriji Srbije.

Vasiljević podseća da je Vučić posetio porodicu Šabanredžović, obećao rešavanje problema, a čak je i to zamerano.

- Pola sela je došlo da ga pozdravi i to je nešto što ne može da se naruči i da se odglumi. Vučić je ostao u kući porodice oko sat i po vremena, a stanovnici su čak bili srećni da vide moć svoje vojske. Jer, vojska nije potrebna samo u ratu, već i u miru. Ona se angažuje i u poplavama, požarima, za vreme epidemije kovida - podseća Vasiljević.

Kada je Vučić postao ministar odbrane 2012. godine, pričalo se o teškom stanu u vojsci i činjenici da nema ni osnovne vojne opreme. Batajnica je, kaže Vasiljević, ličilo na groblje aviona.

- U vojsku se ulagalo godinama i posle osam godina danas imamo vojsku kojom država može da se ponosi - kaže Vasiljević.

Predlog broj 2 - Varhelji u Beogradu

Komesar za porširenje EU Oliver Varhelji posetio je prošle nedelje Beograd i lično predstavio izveštaj o napretku Srbije. On se i sastao sa predstavnicima opozicije, koji su zatražili da se obustavi ekonomski paket za Srbiju.

- Pokazala sam predsedniku tu vest baš tokom sastanka sa Varheljijem i ta vest je strašna. Predstavnici opozicije traže da se zaustavi paket pomoći svom narodu, dok se ne sprovedu reforme. Čitajte između redova: dok ne dođu na vlast! - objašnjava Vasiljević.

Kaže da je, dakle, traženo da narodu bude uskraćena pomoć, da budu uskraćene bolnice, vojska, ekonomski prosperitet.

- Šta god da se desi, oni se žale EU, pritom neće da izađu na izbore jer se plaše rezultata - kaže Vasiljević.

Ističe da je jasno da EU mora da postavi određene uslove za ekonomski paket, ali da je besmisleno to što rade predstavnici opozicije.

Govoreći o izveštaju o napretku Srbije i kritici zbog navodne brutalnosti srpske policije, Vasiljević kaže da ovaj deo nije fer, da je besmislen i licemeran. Podsetila je na brutalnost koji je evropska policija pokazala tokom demonstracija prethodnih godina i zapitala šta bi se desilo da su demonstranti u Španiji, Nemačkoj ili Francuskoj krenuli na parlament, kao što je to bio slučaj u Beogradu.

Dmitrović kaže da je početkom 90-ih svaka kvalifikacija na račun Srbije koja je došla oiz inostranstva, osmišljena u Beogradu. Vasiljević kaže da neke od tačaka iz izveštaja nisu bile fer, recimo tačka o stanju u medijima.

Ne možemo da kažemo da je ta tačka fer. Recimo, 2008. godine nije postojao nijedan mediji koji je bio "na drugoj strani". Danas ima i portala, i nedeljnika, i dnevnih novina, i televizija koji nisu naklonjeni vlasti. Na naslovnim stranama imamo pozive na ubistvo, leševe koji će plutati Srbijom, pozive na ubistvo dece, napadi na porodicu predsednika... Toga nije bilo kada je na vlasti bila Demokratska stranka.

Antonijević kaže da EU danas detaljnije prati šta se dešava, pa više i zamera. Kaže da je postojala polarizacija medija i onda kada je, recimo, Zoran Đinđić bio premijer, pa je neretko bio meta.

- Od 2004. do 2008. godine nije postojala nijedna, recimo, televizija sa druge strane, a sećamo se i pretnji Oliveri Jovićević sa Javnog servisa zbog jedne rečenice kritike - podseća Vasiljević. Kaže da od 2008. do 2011. radila kao savetnica za medije Dačiću, kojem nije bilo omogućeno da dođe na Javni servis, da je gostovao samo jednom, i to uz dramu.

- Urednici Javnog servisa su trpeli pritiske čak i zbog koalicionog partnera kao što je Dačić, a kamoli zbog predstavnika opozicije - kaže Vasiljević.

Predlog broj 3 - Šabac

Predsednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić je, nakon ponovljenih lokalnih izbora u Šapcu, izjavio da je ta stranka bez ikakve dileme pobednik. Govoreći o ovoj temi, Vasiljević kaže da je reč o tužnoj sagi sa srećnim krajem,.

- Zelenovića narod očigledno neće, a SNS je pobedio po pravilima koje je on propisao. On je dobio oko 12.500 glasova manje i to bi trebalo da mu kaže da je vreme da izađe iz Tviter sveta. Izgleda da ne prate istraživanja, već samo kuknjavom i optuživanjem medija i SNS da su pokrali izbore - kaže Vasiljević.

Dodaje da će opozicija prvu šansu imati onda kada obuje cipele, izađe i priča sa narodom, a ne sedeći kod kuće i šaljući poruke građanima preko Tvitera.

Antonijević kaže da je mnogo primedbi na pritiske na birače, pa bi trebalo videti malo aktivniju ulogu tužilaštva. Oni bi, kako kaže, trebalo da imaju korektivnu ulogu za medije.

- Šabac je jedna od opština na kojoj se još održavaju izbori i mnogo je primedbi sa terena - kaže Antonijević, na šta Vasiljević kaže da je razlika velika, da je reč o razlici od 12.500 glasova i da ne zna kojom silom bi ta razlika mogla biti postignuta.

Dmitrović kaže da bi Zelenović morao da napravi analizu toga šta se dogodilo. Šabac je, ocenjuje, bio centar koji je imao distancu prema vlasti i Beogradu, a u opozicionom zanosu, Zelenović i njegovi ljudi su od grada napravili utočište za ljude koji tamo nisu trebali da budu.

- Šabac je bio oaza za ljude koji su radili protiv Srbije, pa su tu bili ljudi koji su govorili da Kosovo treba da bude nezavisno, da su Srbi genocidan narod. Zelenović je zaboravio na čelu kog grada se nalazi, a onda su se građani zapitali zašto je Zelenović to uradio. Mislim da je to presudilo izborima - kaže Dmitrović.

Dodaje da Zelenović u gradu kontroliše sve lokalne medije i, iako ih ima na svojoj strani, izgubio je.

- Trebalo bi da izanalizira zašto je to tako - kaže Dmitrović.

Komentarišući Tvitove Mlađana Đorđevića, Đilasovog saradnika koji je "isprozivao" Nebojšu Zelenovića, na šta mu je žestoko odgovorio Zoran Živković, Antonijević kaže da opozicija mora da sazri, da ima svoje pravce delovanja i da se političkim strankama mora dati šansa da se razviju.

- Mora se podržati stvaranje opozicionih blokova i ne treba da se napadaju - kaže Antonijević, a na konstataciju voditeljke da opoziciju niko u ovom slučaju ne napada, već da se napadaju međusobno, Antonijević kaže da ih treba pustili da se razvijaju, a da građanima treba dati balans između različitih političkih opcija.

Vasiljević kaže da Srbiji zaista treba ozbiljna opozicija, ali da tu nije problem u stranci koja je na vlasti.

- Nije problem u medijima koji prenose ono što opozicija radi, već u samoj opoziciji. Ona mora da sazri, reč je o ljudima koji su dugo u politici i vlast ili opozicija se postaje na izborima, a ne u međusobnim ratovanjima - kaže Vasiljević.

Dmitrović kaže da je zabranjen u mnogim medijima i da upravo zato ne postoje dijalog i rasprava. Vasiljević podseća da deo članova opozicije ne želi da razgovara sa Vučićem, a onda govore da nema dijaloga.

Predlog broj 4 - Nacisti u našem sokaku

Na društvenim mrežama postavljen je snimak muškaraca koji uz pretnje i psovke jure po ulicama Apatina dva taksi vozila koji su prevozili migrante iz obližnjeg prihvatilišta u Somboru. Sve ukazuje da iza akcije stoje tzv. "Narodne patrole".

Dmitrović kaže da je snimak uznemirujuć i da se ovakve pojave ne smeju tolerisati jer nagoveštavaju anarhiju.

- Ako im se ovo progleda kroz prste, uzimanje bezakonja u svoje ruke, to je opasno. Postoje nadležne adrese, postoje okupljanja i sve što je legitimno, ovo nije legitimno i ružno je - kaže Dmitrović.

Vasiljević kaže da je ovo neprihvatljivo ponašanje koja kvari ugled Srbije koja je dobila pohvale od humanitarnih organizacija kada je reč o pomoći migrantima.

- Trudili smo se da im olakšamo boravak i da se osećaju bezbedno jer niko od njih nije dobrovoljno napustio svoj dom. Ono što mene čudi jeste to što je nas mnogo ovde koji smo deca iozbeglica i nikada ne znamo kome od nas tako nešto može da se desi - kaže Vasiljević, dodajući da je podneta krivična prijava protiv čoveka sa snimka. Dodaje da se nada da će čovek adekvatno biti kažnjen.

Na pitanje o nacističkim muzičkim grupama, a jedna od njih zove se "Kristalna noć" i najavi koncerta u zgradi BIGZ-a, Antonijević kaže da država mora reagovati što oštrije prema onima koji šalju loše poruke.

- Kroz Srbiju je prošlo mnogo migranata, bilo je incidenata, ali je njihov broj zanemarljiv u odnosu na broj izbeglica. Bilo je solidarnosti sa njima, a službe bezbednosti moraju da rade na tome da se ovakve ideologije zabrane - kaže Antonijević.

Predlog broj 5 - Vajber dojava

Od četvrtka je u funkciji poseban broj 064/8811405 na koji građani mogu putem viber aplikacije da prijave nepoštovanje epidemioloških mera, naročito u ugostiteljskim objektima i drugim mestima gde se okuplja veći broj gradana.

Antonijević kaže da je važno skrenuti pažnju na to da moramo biti odgovorni, posebno oni koji spadaju u rizične kategorije. Na pitanje da li bi prijavio nekoga zbog nepoštovanja mera, Antonijević kaže da država ne treba da podstiče prijavljivanje, jer postoje još gore stvari na koje se ne reaguje. Treba, ocenjuje, na drugi način skrenuti pažnju vlasnika objekata.

Vasiljević kaže da ne bi prijavljivala, već bi skrenula pažnju vlasnicima i zaposlenima, jer je njima pre svega cilj da je što manje zaraženih.

- Što pre se ovo završi, pre će oni opet zarađivati novac. Na sprečavanju pandemije treba da radimo svi zajedno i treba da pomognemo lekarima i medicinskom osoblju koje se bori za naše zdravlje bez pauze - kaže Vasiljević za "Hit Tvit".

Dmitrović kaže da ovo nije način da se spreči nepoštovanje pravila, ali ako se ikakav pozitivan korak napravi, onda mera ima opravdanje.

- Situacija u okolnim zemljama i Evropi je katastrofalna, a kod nas tako nije. Nadam se da je kod nas svest podignuta i mislim da se dobro nosimo kao država sa koronom, a da li bih ja prijavio nekoga - ne bih, ne bih cinkario - kaže Dmitrović.

Glasanje:

Irena iz Smederevske Palanke dala je glas predlogu broj 1 ističući da je fascinirana vojnom vežbom na Pešteru.

Antonijević je glasao za predlog broj 2, ističući da je važno da ispunimo ono što EU od nas traži, da malo bolje slušamo i razumemo druge, kao i potrebu nekih da učestvuju u javnom životu.

Milan iz Kraljeva glasao je za predlog broj 2.

Vasiljević je glasala za predlog broj 1 ističući da se kroz snažnu vojsku i državu vidi i napredak Srbije.

Senka iz Šapca glasala je za predlog broj 5.

Dmitrović je glasao za predlog broj 1.