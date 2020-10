VARHELJI U SAMOIZOLACIJI: Član njegovog tima pozitivan na koronavirus!

"Danas sam obavešten da je član mog tima pozitivan na korona virus. Dok čekamo nove rezultate, moj tim i ja smo u samoizolaciji u skladu sa preporukama o javnom zdravlju. Osećam se dobro, nemam nikakve simptome, na testovima prošle nedelje bio sam negativan", poručio je Varhelji na Tviteru.

I was informed today that a member of my team tested positive for #COVID19. Pending new test results, myself&team members concerned are self-isolating in line with public health guidelines&teleworking. I feel well, have no symptoms, my tests in past week were negative. Stay safe!