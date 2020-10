“U daljem dijalogu Beograda i Prištine EU mora da preseče. Nema daljeg razgovora dok se ne reši pitanje Zajednice srpskih opština”

Evropa nije precizirala šta podrazumeva "evropska perspektiva za Srbiju", ali sa druge strane od nas očekuje ispunjenje konkretnih zahteva, kažu sagovornici TV Pink.

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak kaže da Brisel od predsednika Srbije Aleksandra Vučića očekuje "dalekosežnu odluku" po pitanju Kosova i Metohije i da se srpski predsednik s pravom pita da li EU nudi evropsku perspektivu zauzvrat.

Kako mediji prenose, Lajčak je za austrijski Viner cajtung rekao da je najteži deo bio da se dijalog uopšte ponovo pokrene i ponavlja da je cilj "obavezujući obuhvatni sporazum". Lajčak je takođe podsetio i na pitanje Zajednice srpskih opština koja je, kako je podsetio, već dogovorena sporazumima 2013. i 2015. godina, koji nisu sprovedeni. Ove nedelje se i očekuje njegova poseta Beogradu i Prištini.

Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u listu Politika za Novo jutro TV Pink kaže da je glavno pitanje šta zapravo podrazumeva evropska perspektiva koja se stalno pominje.

- Nismo još to uvek razjasnili. Da li to podrazumeva punopravno članstvo, i ako jeste kada to može da se dogodi. Ta formulacija je u magli, dok sa druge strane očekuju konkretne stvari – objašnajva Bilbija pitajući se kada konkretno Srbija treba da postane i zvanično članica EU.

Kako objašnava, poruke iz Evrope po pitanju članstva su nepouzdane i neprecizne.

- Pomešali su redlosled poteza. Na prvom mestu treba da bude Zajednica srpskih opština, a o ostalim temama nakon toga traba da se razgovara – dodaje Bilbija.

Zoran Milivojević, diplomata u penziji, kaže da je važno da Lajček evropskim zvaničnicima mora da prenese stav Srbije.

- Mora da prenese da sa Srbijom ne može da se trguje oko pitanja KiM na način na koji bi oni želeli. Dijalog je blokiran jer je EU nije uradila svoj deo. Ne bi prozivao Prištinu, jer je jasan njhov stav. Međutim, EU je ovde posrednik i oni moraju da preseku – smatra Milivojević, isitčuči da je svima jasan stav Srbije od kojeg ne odstupa.