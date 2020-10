1.000 DANA OD OLIVEROVOG UBISTVA! MILENA IVANOVIĆ ZA PINK: Neko ne želi da dođemo do istine, ali ona će pronaći svoj put - Sigurna sam da ćemo saznati imena ubica i nalogodavaca! (FOTO+VIDEO)

Milena Ivanović, udovica Olivera Ivanovića, povodom 1.000 dana od ubistva njenog supruga rekla je da istraga ne stoji u mestu, već da se vraća korak unazad.

Ivanović je izjavila da optužnica koja je duže vreme bila aktuelna, sada više ne važi, ima greške i da se sve vraća na početak.

- Prosto ne mogu da verujem da se takve stvari dešavaju. Prvo smo imali tužioca koji odlazi u penziju, pa nekog drugog koji treba da se upozna sa slučajem. Prosto imam utisak da neko ne želi da mi dođemo do istine i da je cilj da se prolongira, da se kupuje vreme i da se neko zaštiti. Nije mi jasno kakav je to način i kakvi su to ljudi koji očigledno imaju nameru da zataškaju istinu - rekla je Ivanović za Novo jutro TV Pink.

Ona je zatim poručila da ne postoji istina koja neće pronaći svoj put i da je sigurna da ćemo kad-tad dobiti imena Oliverovih ubica i nalogodavaca.

- Da je bilo dokaza i da se radilo kvalitetno, mi bismo danas imali Oliverovog ubicu. Kao što sam napomenula, mnogo je kontradiktornosti, mnogo je situacija i događaja koji prate istagu Oliverovogo ubistva koji navode na to da se neko štiti - navela je Milena Ivanović.

Kaže da od početka sumnja u iskrenost prištinske strane da se ovaj slučaj rasvetli.

Ivanović je rekla da se time što ubistvo nije razrešeno ostavlja prostor raznim zlonamernim ljudima da ovo ubistvo koriste.

- Ono što mogu da tvrdim je da istinu želi porodica, posle ovoliko vremena, i možda mali broj iskrenih Oliverovih prijatelja koji su ga zaista poznavali. Ja se nadam da ćemo mi jednog dana saznati istinu i onda ćemo kao porodica dobiti mir i Oliver će počivati u miru - kazala je Milena.

Ona je rekla da je sramno bilo kakvo korišćenje tragedije jednog čoveka i porodice za prikupljanje jeftinih političkih poena.

- Ja smatram da za Olivera svakog dana treba da se pale sveće. Smatram da za Olivera svakog dana treba da se postavlja pitanje i da svako od nas treba da da svoj doprinos da se do istine dođe - navela je Ivanović.

Dejan Vasić, advokat, komentarišući to što je Apelacioni sud vratio optužnicu na početak, kaže da je to vrlo hrabra odluka.

- Suštinski, u njoj je rečeno da nema nikakve osnovane sumnje da je postojala bilo kakva organizovana kriminalna grupa, a kamoli da je ta grupa koju oni označavaju u optužnici bilo šta uradila - rekao je Vasić.

On je podsetio da je Apelacioni sud već jednom doneo ovakvo rešenje.

- Sada je odluka na prvostepenom sudu koji treba ponovo da razmotri argumente koje smo moje kolege i ja navele u prigovorima za odbacivanje optužnice - rekao je Vasić.

Kako kaže, on bi voleo da prvostepeni sud ima hrabrost koju je imao Apelacioni i da tu optužnicu odbaci kao nedovoljno osnovanu i da se time stavi tačka na spekulacije koje je tužilaštvo dozvolilo sebi.

UBISTVO OLIVERA IVANOVIĆA

Lider Inicijative SDP ubijen je 16. januara 2018. godine u ranim jutarnjim časovima ispred sedišta svoje stranke u Severnoj Mitrovici.

Ivanović je u bolnicu u severnoj Kosovskoj Mitrovici primljen bez znakova života. Iako je pokušana reanimacija, lekari nisu uspeli da se izbore za Ivanovićev život.

- U 8 i 16 sati Hitna služba dobila je poziv, a već u 8 i 18 sati bili su na licu mesta ispred kancelarije Olivera Ivanovića, gde su zatekli izrešetano telo i preuzeli su potrebne mere reanimacije i hitno prebacili pacijenta bez znakova života na prijemno hirurško gde je nastavljenja reanimcija - izjavio je tada direktor KBC Kosovska Mitrovica, Milan Ivanović.

Ivanović je dodao da od 8 i 30 do 9 i 15 sati nije došlo do uspostavljanja srčane funkcije i da je konstatovana smrt u 9 i 15 sati.

Ivanović je rekao da je telo na prijemu hirurškog internog doneto bez znakova života, da su povrede grudnog koša nanete vatrenim oružjem, i da je bilo primetno pet rana nanetih vatrenim oružjem u predelu gornjeg dela grudnog koša.

Nepoznati napadač pucao iz pištolja sa prigušivačem, na Olivera Ivanovića je ispalio pet metaka. Na mestu uviđaja nađene su čaure.

Ivanovića je na pločniku pronašla komšinica koja je krenula po hleb, i pozvala Hitnu pomoć koja je vrlo brzo stigla na lice mesta.

Nekoliko stotina metara od mesta gde je izvršen atentat pronađen je zapaljen putnički automobil. Mislilo se da je, kako bi prikrio tragove, ubica zapalio automobil marke Opel astra.

KO JE BIO OLIVER IVANOVIĆ?

Oliver Ivanović je rođen 1. aprila 1953. godine od oca profesora istorije Bogdana i majke profesorke srpskog jezika i književnosti Olge, u porodici crnogorskog porekla, u selu Rznić kod Dečana. Završio je osnovnu školu, kao i mašinsko-tehničku stručnu srednju, u Kosovskoj Mitrovici. Životni san kao mladića mu je bio da postane pilot, pa je postao pitomac prestižne Vojne akademije u Zagrebu, prestonici Socijalističke Republike Hrvatske.

U Zagrebu je započeo ozbiljno treniranje karate-a za vreme studija. Vrlo brzo postaje karate instruktor. Nakon tri godine studija, napušta zagrebačku vojnu akademiju nakon što mu je konstatovano da ima urođeni oštećen vid. Vraća se na Kosovo i pohađa i uspešno završava Mašinski fakultet u Mitrovici, ogranak Univerziteta u Prištini.

Naknadno i apsolvira na Ekonomskom fakultetu u Prištini. Paralelno sa studijima, nastavio je profesionalno usavršavanje svoje borilačke veštine, dobio nove pojaseve, i dostigao vrhunac kada je osvojio prvenstvo u karate takmičenju Kosova. Dobija i određeni međunarodni prestiž postavši počasni međunarodni karate sudija. Govorio je engleski, albanski i italijanski jezik. Živeo je u Kosovskoj Mitrovici. Bio je u braku i imao četiri sina. Oliver Ivanović se od januara 2014. godine zajedno sa još četvoricom Srba nalazio u pritvoru u zatvoru u Kosovskoj Mitrovici gde se teretio za navodni ratni zločin nad civilnim stanovništvom na Kosovu i Metohiji 1999. i 2000. godine.

Optužnica je podignuta u novembru 2014. godine, a suđenje je počelo 18. decembra 2014. godine. Zbog odbijanja da ga puste da se brani sa slobode Oliver Ivanović je 7. avgusta 2015. počeo štrajk glađu, dok je 14. avgusta zbog narušenog zdravlja prebačen u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici. U februaru 2017. mu je ukinuta prvostepena presuda i naloženo je novo suđenje. Potom je bio u kućnom pritvoru, a od aprila 2017. je određeno da se brani sa slobode. Ivanović je bio je najznačajniji lider Srba sa severa Kosova i Metohije neposredno nakon rata i do sredine dvehiljaditih.

Ivanović je bio državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, kao i poslanik u kosovskom parlamentu u vreme privremene vlade kao član koalicije Povratak koju je podržavala tadašnja SRJ Jugoslavija.