NE VADI ME BEZ POVODA, NE VRAĆAJ ME BEZ ČASTI! Vučić gostu iz Kine poklonio DIJAMANTSKU SRPSKU OFICIRSKU SABLJU (FOTO)

"Veliko mi je zadovoljstvo što danas imamo priliku da Vas ugostimo u Beogradu i Srbiji. Dobro došli i molimo Vas da se osećate u našoj zemlji kao kod svoje kuće. Želim da Vam se zahvalim na posebnoj poruci koju ste za mene doneli od našeg iskrenog prijatelja, velikog lidera predsednika Si Đinpinga. Naše dve zemlje su iskreno prijateljske i razvijamo odnose u svim sferama društvenog života. Srbija će nastaviti da gradi iskreno prijateljstvo prema NR Kini." Razmena poklona predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i člana Politbiroa Centralnog komiteta KP Kine i direktora Kancelarije Centralne komisije za spoljne poslove Janga Điečija. 🇷🇸🇨🇳