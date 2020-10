Vučić priređuje večeru za Dodika i Čovića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostiće večeras srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika i predsednika HDZ BiH i zamenika predsedavajućeg Doma narodne skupštine BiH Dragana Čovića, saznaje "Blic".

Kako se navodi, predsednik Vučić će prirediti prigodnu večeru za uvažene goste, a to će biti još jedna prilika da se razgovara o stanju u regionu.

Dragan Čović je predsednik HDZ BiH od 2005. godine, bio je i ministar finansija i potpredsednik u Vladi Federacije BiH od 1998. do 2001. godine, a dva puta i član Predsedništva BiH - od 2002. do 2005. i od 2014. do 2018.