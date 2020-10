MINISTAR VULIN: Neka Izetbegović najpre odgovori ko je pokušao da ubije predsednika Vučića dok je na njegov obraz bio u Srebrenici

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Srbiju može da pozove koga misli da treba. Ako je više puta ugostio i Izetbegovića i Komšića i Džaferovića, može da ugosti i Čovića - saopštio je ministar odbrane Aleksandar Vulin.

- Ne mešam se u untrašnje odnose u BiH, ali ne mogu da ne primetim da je Izetbegović ljut što nije pozvan on, Džaferovića i Komšića nije pominjao. Predsednik Vučić kao nesporni politički lider svih Srba vodi doslednu politiku mira prema našim susedima, iako veoma često nema iskrene sagovornike u drugim državnicima - izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin reagujući na Izetbegovićevu izjavu da nije u redu što predsednik Srbije u Beograd, pored Dodika i Čovića, nije pozvao političkog predstavnika Bošnjaka u BiH.

- U Srbiji gost je svetinja i nikada se nije desilo da dok gosta linčuje rulja, domaćin se skloni i pojavi tek kada je gost čudom i hrabrošću preživeo linč ološa. Pre nego što presednik SDA i pomisli da može da odredi predsedniku Srbije koga i kada sme da zove, neka najpre odgovori gde je on nestao kada je rulja pokušala da ubije premijera Srbije dok je na Izetbegovićev obraz bio u Srebrenici. A do tada, neka Izetbegović pozdravi Vučićeve napore da region živi u miru, kada već ne pomaže, neka ne odmaže", poručio je ministar Vulin - zaključio je on.