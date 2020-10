"VELIKI KORAK" Grenel preko Tvitera zahvalio Vučiću zbog Merdara (FOTO)

Specijalni izaslanik predsednika SAD Donalda Trampa za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel ocenio je danas kao krupan korak to što proširen kapacitet administrativnog prelaza Merdare između centralne Srbije i Kosova i Metohije, i da je srpsko osoblje počelo da radi u novom objektu i zahvalio se na tome predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

On je na svom Tviteru tako reagovao na objavu američkog ambasadora Entonija Godfrija o proširivanju kapaciteta prelaza Merdare.

- Zahvaljujući Donaldu Trampu, Srbija je administrativni prelaz Merdare učinila operativnim - napisao je Grenel na Tviteru.

Big move. Thanks to @realDonaldTrump, Serbia makes Merdare border crossing operational.



