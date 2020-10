Milorad Grčić porucio Mariniki Tepić: Stalno cu vas podsećati koliko stranaka ste promenili i koliki je lopov vaš šef Đilas!

Vršilac dužnosti direktora EPS-a Milorad Grčić danas je poručio Đilasovoj funkcionerki Mariniki Tepic da ce je uvek podsećati koliki je ona politički preletač i koliko je stranaka promenila.

''Znam da vas boli, gospođo Tepić, svaki put kad vam se pomene da ste više puta prelazili u nove političke partije svaki put kada bi ste procenili da vam u novoj partiji sledi veća korist. Time ste pokazali dve osobine, nelojalnost i koristoljubivost. Znam da vas nervira kada vam kazem koliko je tek koristoljubiv vaš šef Đilas. Nervira vas sve to i zato svakodnevno napadate državne kompanije, jer su one dobre samo kada pune džepove vašem šefu, Đilasu. Pre nedelju dana ste kukali kako će MMF biti ljut na Srbiju zbog EPS-a. Vi ste se usudili da pričate o tome, a trebalo je da pitate Đilasa, kako je u vreme dok je on vodio državu MMF pobegao iz Srbije glavom bez obzira. Za razliku od tadašnjih dana, sada je MMF već sedam godina dobrodošao partner našoj državi i time se ponosimo, jer imamo ozbiljnu i odgovornu vladu. Marljivu i štedljivu.

Ima još toga što vas nervira i stalno ću vas na to podsećati. Poput rezolucija kojima ste hteli ceo naš narod da proglasite genocidnim. U kojoj god stranci da budete, ja ću vam i dalje sve ovo ponavljati”, poručio je Milorad Grčić!