Lajčak: Da se sprovede formiranje ZSO

Izvestilac EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak uputio je danas jasan zahtev političarima u Prištini da sprovedu deo Sporazuma i formiraju ZSO.

On je na konferenciji za novinare, nakon završene posete Prištini rekao da je Briselskim sporazumom iz 2013. godine i 2015. godine predviđeno formiranje ZSO, ali da to do danas nije učinjeno.

-To mora da bude osnovano u skladu sa Ustavnim sudom. Razgovor o Statutu bi trebalo da bude naredni korak. Deo sveobuhvatnog sporazuma je da sporazum počinje da se primenjuje nakon potpisivanja. Detalji o ZSO moraju da se dogovore - rekao je Lajčak.

On je dodao da stvari moraju da budu jasne oko toga šta je potpisano.