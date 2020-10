Ministar Vulin: Aleksandar Vučić je predsednik svih Srba

Velika je čast biti danas na mestu koje se sa razlogom zove Trg Republike Srbije. Ne zato što je Srbija dala milion evra da se ovo završi i uredi, već zato što na Trgu Republike Srbije stoje Srbi - istakao je izaslanik predsednika Republike Srbije i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića ministar odbrane Aleksandar Vulin na svečanom otvaranju novoizgrađenog Trga Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu.

Prema njegovim rečima, od kako je 2014. godine Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade Republike Srbije pa do današnjeg dana “nijedan Srbin, nijedno naše selo, ma kako daleko i udaljeno bilo od naše jedine i voljene matice Srbije nije bilo predaleko našoj Srbiji”.

- Od tada do danas Republika Srbija je odvojila i svojim Srbima dala da pomogne, da vide da brine, da misli, da hoće, da vodi računa o tome kako žive i kako rastu i napreduju blizu 74 miliona evra, a našoj voljenoj Republici Srpskoj 62 miliona evra. Zato što nijedno srpsko selo i nijedan Srbin gde god da živi i gde god se rodio nije daleko našoj Srbiji i predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. On nije više predsednik ili “samo” predsednik Republike Srbije. On je predsednik svih Srba - istakao je ministar Vulin.

Kako je naglasio, volja velikih sila, zla sudbina, pogrešne procene, greške, kukavičluk naših ranijih rukovodstava učinili su da ne živimo zajedno.

- Učinili su da živimo u različitim državama, da ne možemo da kažemo da imamo samo jednu granicu, ali na nama je da učinimo da odmah sada možemo da kažemo da su Srbi jedinstven politički narod koji o svim najvažnijim pitanjima, o najvažnijim nacionalnim pitanjima svog postojanja odlučuje jedinstveno i iz jednog mesta - odlučuje sa svojim Beogradom. Nema nama nikoga ko bi nas više voleo, ko bi o nama više brinuo, ko bi nas više pazio, ko bi o našoj muci se pobrinuo, ko bi nam se više obradovao nego što je naša majka Srbija - rekao je ministar odbrane i dodao da tamo “gde nemaš svog profesora, učitelja, sudiju i svog policajca, tamo nema ni sreće ni pravde za Srbe”.

- Tako smo naučili, zato jedni u druge da se pogledamo, jedni na druge da se oslonimo, jedni o drugima da mislimo, da nam niko nije predaleko, da niko nije zaboravljen, da budemo jedinstven politički narod koji će o najvažnijim pitanjima svog nacionalnog bića i postojanja misliti isto, dogovarati se i zborovati. Jedino što može da izgubi naše jedinstvo, našu slogu, jedino što može da nas učini opet razdrobljenim i malim jesu sujete malih ljudi na velikim mestima. E tome nema i ne može biti mesta i naučimo braćo Srbi jednom za svagda - ne verujmo kada nam stranci tapšu po ramenu i kada nam govore da smo mnogo dobri samo kada izdajemo svoj narod i kada loše govorimo o svom narodu. Ne verujemo im, verujmo jedni drugima i verujmo sebi. Verujmo jedni drugima i kada ne mislimo isto i kada se naljutimo jedni na druge, ali niko nas više ne može voleti nego što volimo sami sebe - poručio je ministar Vulin i obraćajući se građanima Istočnog Novog Sarajeva naglasio da svaki put kada pređu preko Trga pomisle i znaju da je tu njihova Srbija koja ih “voli, misli na vas, brine o vama”.