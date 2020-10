Milorad Grčić odgovorio Mariniki Tepić: Vi ste ogrezli u preletanju, kriminalu i mržnji prema srpskom narodu!

Vršilac dužnosti direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić odgovorio je danas najbližoj saradnici Dragana Đilasa Mariniki Tepić, koja je već mesecima u kampanji urušavanja domaće privrede, koja zapošljava i hrani više stotina hiljada ljudi.

Dragan Đilas je kampanju protiv srpske privrede pokrenuo sa ciljem da se ona uruši, da radnici ostanu bez zaposlenja i da tako pokuša da sruši ekonomiju Srbije, koja se konačno oporavila nakon sto je Srbija zahvaljujući Đilasu i njegovim pajtosina 2012-te godine bila u bankrotu i potpunom ekonomskom sunovratu. Šef Marinike Tepić do 2012- te godine.

Milorad Grčić u odgovoru Mariniki Tepić rekao je sledeće:

- Ljudi koji nemaju šta da kriju i kojima je savest čista nikada se ne pravdaju. I ne ističu svoje vrline, jer su vrline uvek očigledne. Čim neko govori o sebi u prvoj rečenici, kao što to govori Marinika Tepić, da je najobrazovanija, najpoštenija, najčasnija, onda tu, što bi naš narod rekao “Nešto smrdi”. A smrdi upravo to što je gospođa Marinika Tepić ogrezla u preletanju iz jedne političke partije u drugu, a jedini uslov za prelazak je lična korist i lično napredovanje u funkcijama. E sad, pošto je Marinikin najnoviji šef, Dragan Đilas ogrezao u kriminalu i pljačkanju države, onda će se verovatno kod njega najduže zadržati, jer on ima najviše da plati, a kriminal i pljačka su im zajednička ljubav. I treće, što bih poručio gospođi Tepić, koja pominje da na putu do Potočara i Srebrenice prvo svrati u Bratunac. Pa možda i svratite, onako usput, da vam se to negde upiše, da se prikrijete. Ali niste pokrenuli inicijativu da se osudi zločin nad Srbima, niste kukali da je to genocid. Ali ste zato zahtevali, vašim imenom i prezimenom, vašim potpisom, da se Srbi proglase za genocidan narod! To ste zahtevali. Očigledno je da ste osim preletanja i kriminala ogrezli i u mržnji prema našem, srpskom rodu i narodu! Preletanje je stvar političkog morala, kriminal je za zatvor, ali to da mrzite sopstveni narod, to je za večnu sramotu!