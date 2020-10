Vučić poručio Lajčaku: Zajedno idemo do rešavanja kosovskog čvora!

Vučić je na svom Tviter nalogu "predsednik.rs" zahvalio Lajčaku na vremenu provedenom u Srbiji, kao i posvećenom, marljivom radu.

Lajčak je na Tviteru napisao da je u Beogradu imao ''iskrenu, detaljnu i konstruktivnu diskusiju sa predsednikom Srbije o sledećim koracima u dijalogu uz posredovanje EU''.

- Pozdravljam jasnu posvećenost Srbije njenom evropskom putu i dijalogu - napisao je Lajčak.

