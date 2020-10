Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman prisustvovali su večeras u Novom Sadu, na Petrovaradinu, svečanom otvaranju spomen doma bana Josipa Jelačića i njegovoj predaji na korišćenje predstavnicima Hrvatskog nacionalnog veća (HNV). Svečanosti su prisustvovali i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ambasador Hrvatske u Srbiji Hidajet Biščević, predsednica HNV Jasna Vojnić.

- Kada govorite o nestalima ljudi treba da znaju da su ljudi nestali ne važno da li su Srbi ili Hrvati. Važno je da ljudi imaju mogućnost da zapale sveće za svoje najmilije. Mi smo se trudili da nađemo određene dokaze, a to očekujemo i od hrvatske strane – rekao je on na početku obraćanja.

- Kada budemo formirali našu vladu, imaćemo lakši pristup prema svima. Naša otovorenost je velika, i važno je da imamo pomoć i podršku. Mi smo društvo iskrenog odnosa i poverenja – kazao je Vučić.

Kaže da su današnji razgovori sa hrvatskim predstvnicima bili teški, ali da je važan korektan odnos i dogovor.

- Očekujemo racionlano uplovljvavanje u normalne tokove. Važno je da svi jendi drugima pomognemo i gledmao u budućnost – rekao je Vučić.

Kaže da su današnji razgovori sa hrvatskim predstvnicima bili teški, ali da je važan korektan odnos i dogovor.

- Očekujemo racionlano uplovljvavanje u normalne tokove. Važno je da svi jendi drugima pomognemo i gledmao u budućnost – rekao je Vučić.

Kaže da politički pritisak važan i da je važno očekivati rezultate. Dodao je da je ekonomija i infrastrukturno povezivanje su takođe bile današnje teme.

- Razmenio sam poruke sa gospodinom Plenkovićem – kazao je predsednik.

Na pitanje o situaicji Srba u Hrvatskoj i tretmanu koji oni primaju, Vučić je rekao je i to bila jedna od tema, ali se razgovaralo i o odnosu Hrvata u Srbiji.

- Kada sam bio u Hrvatskoj uvek su me samo to pitali. Ako neko kaže nešto loše protiv ovog drugogo, ovaj dobija aplauz. Naravno da smo pričali o položaju Srba u Hrvatskoj i obrnuto. Ne želim da nam se to pretvori u nešto da je navodno namešteno, ali kome bi to mogao da objasnim – kazao je Vučić.

Na pitanje o rešvanju otovrenih pitanja i politčkom dijalogu Srbije i Hrvatske, Vučić je rekao da su međujudski odnosi pre svega važni za nastavak samog dijaloga.Kako kaže, Srbi ne bi u Hrvatskoj trebali da se osećaju kako „građani drugog reda“ a to, kaže, važi i za Hrvate u Srbiji.

- Bilo je mnogo teških i loših izjava sa obe strane, i ne bi rekao da je neko više ili manje kriv. Dobro je da pre svega prvo pogledamo u svoje dvorište. Večeras neću da pričam o napadama na Srbe. Što se političkog dijaloga tiče, mene zanimaju međusobno dobri odnosi jer je reč o civilizacijskom pitanju. Pitanje je hoće li majka moći da zapali sveću na grob svom sinu, bez obzira koje je nacionalnosti – kazao je Vučić ističući da je najvažnije da ljudi žive u miru i da se razgovara o infrastrukutrnim projektima.

O predsednikovoj inicijativi Mali šengen kaže da je i danas presrećan zbog te ideje i da nije samo njegova.

- Mnogi ne mogu da pobegnu sa Balkana, želimo da ovo bude bolje mesto za život. Uveren sam da ćemo uskoro moći i da gradimo prugu Beograd-Zagreb. To je ekonomski važno, politčki takođe. Ponosan sam na inicijativu za Mali šengen – istakao je Vučić.Kaže da je reč o funkcinisanju četiri slobode.

- Zadovoljan sam i verujem da ćemo do kraja meseca imati virtuelnu konferenciju – kazao je.

-Dug Srbije je negde oko 57 odsto javnog duga, negde oko 26 milijardi, Srpski dug je pod kontrolom. Po stopi rasta bićemo najuspešniji – rekao je on.

Na kritike upućene kriznom štabu rekao je da je cilj da se korona pobedi, a da je sve ostalo nevažno.

-Borimo se i nadamo se da ćemo uspeti da izađemo na kraj sa koronom. Zahvalan sam dr Dariji što trpi napade, verujem u njeno znanje i stručnost – rekao je Vučić.