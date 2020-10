UVEREN SAM DA MOŽEMO DOĆI DO KOMPROMISA: Oglasio se predsednik Vučić na Tviteru posle Lajčakove posete (FOTO)

Visoki predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak objavio je na Tviteru da je zadovoljan razgovorom sa predsednikom Srbije u Beogradu, na šta je predsednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio da postoji nada da će se u narednom periodu doći do kompromisa u rešavanju kosovskog čvora.

- U Beogradu sam imao iskren, detaljan i konstruktivan razgovor sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o narednim koracima u dijalogu Beograda i Prištine. Pozdravljam srpske napore na evropskom putu i dijalogu - napisao je Lajčak.

In Belgrade, I had an honest, detailed and constructive discussion with @predsednikrs @avucic about the next steps in the 🇪🇺-facilitated Dialogue. I welcome Serbia's clear commitment to their European path and the Dialogue.