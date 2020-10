Selaković: Neverovatno koliko kompleksa i zlobe izbija iz izjave Đilasovog potrčka Mlađena Đorđevića

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Nikola Selaković poručuje da je neverovatno koliko srdžbe, kompleksa i zlobe izbija iz izjave samoželjenog, a nikad ostvarenog političara, Đilasovog potrčka Mlađena Đorđevića.

- Naš narod kaže „ne može se zadobiti carstvo na dušeku sve duvan pušeći". Država Srbija je, Bogu hvala, iz svoga budžeta u poslednje tri godine izdvojila više od 43 miliona evra za završetak hrama Svetoga Save, š to je više nego u 40 godina pre toga (uzgred firma Đorđevićevog kuma je prometovala 12 puta više novca, u vreme dok je bio na funkcijama ministra i gradonačelnika Beograda). Razlog tome je što je upravo u mandatu predsednika Vučića Srbija stekla i ekonomsku snagu i političku volju da povuče jedan tako važan istorijski potez. Sve ono što Srbija pod Đorđevićem i njegovim patronima nikada nije mogla ni da sanja - naveo je Selaković.

Selaković kaže da nije ni čudo, jer su takvi bili u stanju da Hram Svetog Save porede sa Lidlom, koji nisu mogli ni da dovedu u Srbiju tokom svoje vladavine, ne shvatajući svetost, važnost i veličinu hrama.

- Na sreću Srbije i čitavog srpskog roda u Srbiji, ali i od Kumanova, Berana, Herceg Novog, do Banje Luke i Kistanja, takvi više ne vladaju Srbijom, niti se mnogo pitaju ni za Kosmet ni za sudbinu našeg naroda, jer dok su to radili mi dobismo samoproglašeno tzv. Kosovo, granicu između Srba i Srba na Brnjaku i Jarinju, užasnu odluku Međunarodnog suda pravde i Brisel umesto Saveta bezbednosti kao mesto pregovaranja o sudbni naše južne pokrajine. Da ne govorim o tome da je u njihovo vreme otišla Crna Gora i da je srpska vojska svedena na nivo osrednjeg lovačkog društva - dodao je on.

Prema njegovim rečima, biće da takvi kritizeri nikako ne mogu da odole samoprojekciji i da shvate da napokon Srbiju vode ljudi koji su na prvom mestu sposobniji, ozbiljniji i veštiji u brizi o svome rodu, poput predsednika Vučića.

- Da se nacionalne vrednosti čuvaju mudrom i neprestanom političkom borbom, a nacionalni ciljevi ostvaruju marljivim i neprekidnim radom, a ne kalkulisanjem gde koliko može da se uzme - naglasio je Selaković.

- Neverovatno je koliko ne mogu da razumeju da postoje ljudi kojima nisu važne pare, već ono što nakon jedne vlasti ostaje. Posle Vučićeve vlasti ostaće Hram Svetog Save, koji su Srbi stvarali duže od jednog veka, koji će građani moći da vide pre kraja ove godine, a koji će, Bože zdravlja, biti osvećen sledeće godine u prisustvu Njhovih Svetosti patrijarha moskovskog i sve Rusije Kirila i srpskog Irineja, predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Srbije Aleksandra Vučića - nosioca ordena Sv. Aleksandra Nevskog i Sv. Save Srpskog - dodao je on.