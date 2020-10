ZELENOVIĆ NAJPRE OPLEO PO MLAĐI ĐORĐEVIĆU, PA PRIZNAO: Boli nas D*PE ZA KOSOVO! (AUDIO)

Nakon objave rezultata i konačnog poraza Zelenovića i njegovih saradnika, danas popodne održan je sastanak u Šapcu na kome su pale maske.

Na sastanku je Zelenović pokazao svoje pravo lice i konačno sve priznao. Sve ono što inače misli cela opozicija izašlo je iz usta Nebojše Zelenovića, a to je da njih nije briga za Kosovo već da im je samo u interesu kako da se dočepaju vlasti kako bi napunili svoje džepove.

U izjavi je prozvao i Đilasovog kuma Mlađana Đorđevića, tako da se može zaključiti da se opozicija polako raspada i da maske padaju.

- Znaš koja je to perverzija, da Mlađa Đorđević drži za reverom znak ruske tajne službe. Izađe da se bavi politikom i šta kaže. Kaže, pustićemo Vučića da reši Kosovo, a onda ćemo da mu slomimo vrat – rekao je Zelenović, koji dodaje:

- Šta to znači? To znači da nama nije problem da se to reši, nego nama treba žrtva. Boli nas dupe za Kosovo.