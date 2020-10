ĐURIĆ NAJAVIO: Biće mnogo novih lica u vladi, sutra i o partnerima

Potpredsednik SNS Marko Đurić kaže da će u novoj vladi biti mnogo novih lica i nove energije, a da će se sutra na sednici Predsedništva razgovarati i o sastavu budućeg kabineta Ane Brnabić i o potencijalnim koalicionim partnerima.

"Sutra ćemo se, uveren sam, okupiti oko politike buduće vlade, politike brzog napretka Srbije, ekonomskih reformi, realizacije projekta 'Srbija 2025'", rekao je Đurić.

Poručio je da će nova vlada biti formirana na način koji treba da garantuje realizaciju brzog ekonomskog napretka Srbije, institucionalnih reformi, očuvanja KiM, odnosno državnih i nacinonalnih interesa, ali i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

"Mislim da je to ono oko čega ćemo se sutra ujedinjeniti i poslati snažnu poruku da je SNS nosilac razvoja naše zemlje", naveo je Đurić.

Upitan o najavi da će u novoj vladi biti mnogo žena, Đurić kaže da podržava da žene budu što je moguće više zastupljene i da je uveren u to da će dame koje budu članice buduće vlade biti izabrane ne zato što su žene, nego zato što su stručne, kvalifikovane i sposobne.

"Predsednik Aleksandar Vučić insistira na tome da žene bude ravnopravno tretirane i zastupljene kao i muškarci u svim državnim organima", napominje Đurić.

Upitan o navodima da će Kancelarija za KiM, čiji je do skora bio direktor, prerasti u ministarstvo, Đurić je naveo da Srbima na KiM i zaposlenima u Kancelariji forma nije nešto što je važno, već ono što je suština.

Precizirao je da je suština u tome da je Kancelarija uspela da u prethodnim godinama bude "žila kucavica" za vezu našeg naroda na KiM sa državom Srbijom i da je u okviru plana predsednika Vučića realizovano 349 projekata podrške našem narodu.

"I kabinet premijerke i premijerka Ana Brnabić lično je uradila mnogo da Kancelarija ima punu institucionalnu podršku, s obzirom na to da će to biti u tom pogledu vlada kontinuiteta podrške Srbima na KiM, mislim da je to ono što je ljudima najvažnije", zaključio je Đurić.