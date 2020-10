“PORUKA PREDSEDNIKA VUČIĆA upućena mafiji je HRABAR POTEZ! Poziv predsenika se NE ODBIJA, potrebna mu je naša podrška”

Vučić je svestan ozbiljnosti koju ima organzovani kriminal u regionu. To nisu deca koja se bave obijanjem automobila, već je reč o ozbiljnim grupama. Oni raspolažu novcem koji čak prevazilazi budžete država, a Vučić je spraman da im stane na put, kažu sagovornici za TV Pink.

“Pobedićemo mafiju”, poručio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić u video poruci objavljenoj na Instagram profilu "budućnostsrbijeav" i istakao da to garantuje bez obzira na lične, političke i bilo koje druge posledice.

Božidar Spasić, bivši obaveštajac, ocenio je za Novo jutro TV Pink ovaj potez kao hrabar i rekao da je podršak predsedniku Srbije u ovom trenutku jako važna.

- Pozv predsednika se ne odbija. Stepen i čvrstine predsednika da stupi u rat sa mafijom je velika. On je odredio pravac i delovanja. Mafija sama sudi, sami presuđuju, bave se biznisom, imaju svoje privatne zatvore, stvaraju jedan paralelni svet i predsednik je to uočio i zna da to mora da preseče na vreme – objašnjava Spasić ističući da je predsendik ovom porukom pokazao veliku hrabrost.

- To je za mene jedan hrabar potez. Imao sam pozive iz regiona gde su mi poručivali da bi i oni voleli da imaju jednog Vučića. U celom reginu je ovaj problem, samo je Vučić taj koji je ovako izašao i poručio – dodaje Spasić i smatra da je podrška predsedniku u ovoj brobi jako važna.

- Poziv predsednika na borbu protiv mafije se ne odbija – kaže Spasić.

Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost kaže da je reč o ozbiljnim kriminalnim grupama koje deluju van okvira samo jedne zemlje, već mnogo šire.

- Kada se govori o organizovanom kriminalu, predsendik nije mislio na grupu klinaca koji kradu automobile ili obijaju stanove, on je mislio na ozbiljan organizovan kriminal koji su bezbednosna i politička pretnja. Reč je o regionalno, pa i šire organizovanim, grupama. Oni raspolažu novcem koji čak prevazilazi budžete država. Oni neće krenuti na fizičku likvidaciju, već putem medija i putem NVO i političkih organizacija – kaže Dragišić.

Kaže da je reč o ljudima koji imaju veze sa politikom i imaju spin majstore koji će im pomoći u borbi.

- Očekujem dve vrste političkih napada na predsednika i njegove sradnike. Napadaće vlast na temu KiM i na to da navodno ugrožavaju ljudska prava. Smtaram da će tu prvo da udare – objašnjava Dragišić.