Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se medijima obratio nakon sednice Predsedništva SNS koja je počela u 17 sati, na kojoj je bilo reči o predlogu mandatarke Ane Brnabić za sastav buduće Vlade Srbije.

Vučić je izjavio da Srbija ima čime da se pohvali, kada je reč o prethodno urađenom, a jedna od tački bio je završetak konstituisanja Skupštine i izbor nove Vlade.

- Bilo nam je važno da razmišljamo o tome koji program kandidujemo, koje planove sprovodimo i šta možemo da uradimo za građane. Dobili smo veliku podršku građana, a ukazivao sam na to, uz veliku podršku, postoji uvek puno "ali" - kaže Vučić. Ističe da je upravo zato SNS pokazala da je spremna da sebe kritikuje i sagleda stvari koje nije ispunila, te da uvidi da ima ljudi koji nisu opravdali poverenje, ali i onih koji su dobro radili, ali su za svežiju krv.

Ističe da je bilo različitog mišljenja o tome kako formirati vladu, a da je postojao pkan Srbija 2025 koji je postavio velike ciljeve.

- Pogođeni smo koronom koja je promenila ceo svet i uništila svetske ekonomije. Tu smo se pokazali kao uspešni i nećemo imati negativan rast što je ravno čudu. Tome su zaslužni građani Srbije koji su verovali u teške mere - kaže Vučić.

"Šest ciljeva vlade, novi izbori sa predsedničkim najkasnije 3. aprila 2022. godine"

Kaže da je danas definisano šest osnovnih ciljeva nove vlade i istakao da je nova vlada ograničenog trajanja - najkasnije do 3. aprila 2022. godine.

- Nova vlada će imati sledeće ciljeve: borbu za zdravlje građana Srbije, u skladu sa tim gradićemo nove kapacitete. Ljudi zaboravljaju koliko košta lečenje i koliko novca država izdvaja za lečenje svakog od nas - kaže Vučić.

Drugi cilj je, kaže, borba za interese našeg naroda na KiM, kao i za očuvanje vitalnih interesa Srbije na KiM.

- Ta borba je teška i vodimo je već osam godina nakon teškog nasleđenog stanja - kaže predsednik. Srbija, kako kaže, mora biti spremna za kompromisna rešenja, a ne da beži od problema.

Borba protiv onih koji su ekonomski progres Srbije iskoristili da postave nove temelje i mreže za uspostavljanje svojih sistema za ubijanja i pljačke jeste treći cilj.

- Sve vreme smo radili na ovome, ali poslednjih dana vidimo pojačan intenzitet. Neki su pomislili da su jači od države i da mogu da rade šta hoće. Zato će borba protiv mafije biti beskompromisna - kaže predsednik novinarima.

Tačka četiri biće očuvanje nezavisnosti odlučivanja Srbije.

Tačka pet su ubrzane reforme, posebno rešavanje problema u okviru vladavine prava i evropske integracije.

- Važno je da postoji naša želja, makar neki drugi ne želeli dijalog. Važno je da razgovaramo i sa svim društvenim grupama - kaže Vučić. Ističe da je dramatičan skok onih koji su politički neistomišljenici, čiji program možda ne razume, ali koje će morati da sasluša, poput onih koji ne veruju u koronavirus, koji smatraju da je zemlja ravna ploča.

Ističe da ovaj podatak njega pomalo zabrinjava, kao i anti-migrantske i ksenofobske snage.

Kaže i da neće biti komrpomisa po pitanju poštovanja osnocnih ljudskih prava. Srbija danas ima dva i po puta manje migranata i za 4 godine počinili su manje krivičnih dela nego što građani Srbije učine u jednom danu, kaže predsednik, dodajući da naši mediji vole da predstave druge krivima.

Šesti cilj je nastavak ekonomskog snaženja Srbije. U ove dve godine, u ovoj i narednoj, kako kaže, teži se da Srbija zbirno bude najbolja u Evropi.

- Lestvica je postavljena visoko. Nastavljamo sa svim projektima, radimo na standardu, energetici, rudarstvu i mnogo toga moramo da uradimo. Moramo da snažim privredu, vojsku, policiju... - kaže Vučić.

Dačić predsednik Skupštine Srbije, Šapićevom SPAS-u ministarsko mesto

Kada je reč o koalicionim partnerima, Vučić kaže da SNS sam ima 160 poslanika i sam bi imao 180 poslanika kada bi danas bili održani izbori.

- Ovakva podrška naroda ne sme se pogrešno tumačiti, to ne znači da možemo da činimo šta hoćemo, već moramo da smo još odgovorniji. Ljudi su nam pružili priliku da obezbedimo njihovu budućnost - kaže predsednik.

Dodaje da je i lično učestvovao u razgovor sa onima koji su prešli cenzus.

- Osam godina imamo vrlo dobru saradnju sa SPS, mada smo imali drugačija viđenja za budućnost. Saglasio sam se sa Dačićevim predlozima jer nisam želeo da izgubimo tu vrstu prilike da pokažemo da nam je briga za Srbiju preča od stranačkih interesa - kaže predsednik.

Kaže da su urađene velike stvari za zemlju i da su mnoge postignute zajednički.

- Bez obzira na to čija je kolika snaga, mi njihocu poštujemo i ne pokazujemo osionost, već ljudsku korektnost - kaže Vučić.

Dodaje da je imao priliku da bolje upozna Šapića i da je bio zadovoljan time što je tražio da razgovaraju o budućnosti, bez ikakvih zahteva za ministarstvima, direktorima i slično.

Nije pričao o onome o čemu se često priča, o plenu. Mislim da moramo da izmenimo grešku kada je reč o prijavama za stanove za pripadnike bezbednosti. Moramo ljudima izaći u susret i, recimo, o tome smo Šapić i ja razgovarali. Razgovarali smo i o ekonomiji i spoljnoj politici i dogovorili smo se da ima ministra u vladi, više na moje insistiranje. Lako smo se dogovorili da sarađujemo, a on je rekao da je spreman da učestvuje u pravljenju politike.

Kaže da je bilo reči i o borbi za bolji život građana Srbije, o Beogradu i dogovorili smo se da sarađujemo i radimo na dobrobit građana.

U vladi će, kaže, biti više predstavnika manjina. Predsednik Skupštine, kako kaže, biće Ivica Dačić. Najkasnije u četvrtak će, kako kaže, biti formirani odbori u Skupštini.

Nekoliko nedoumica u vezi sa ministarskim mestima

Za ministarska mesta, kako kaže, postoji nekoliko nedoumica. Unutar stranke je, kaže, gotovo sve završeno.

- Imamo samo dve, tri, možda I četiri nedoumice. Biće vanstranačkih I ličnosti iz drugih stranaka. To će biti dobra vlada - kazao je Vučić.

"Imamo ograničen rok trajanja, a onda ćemo, ljudi, da tražimo vaše mišljenje - Za tih godinu dana ćemo da se borimo"

Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je rekao da on ne ograničava rad Skupštine, već SNS ima većinu u Skupštini i Vladi i red je da narodu pokaže šta misle i planiraju.

- Najteže posledice ćemo tek da osetimo, a to što se svi prave naivni i misle da je sve isto kao da nema kovida, recite mi u kojoj je to zemlji u svetu? Želim da se sve snage usredsrede na to da je ovo za njih proba i da moraju da godinu i po dana rade usredsređeno kako bi zemlju u teškim uslovima gurali napred. Nakon toga ćemo od naroda da tražimo mišljenje - kaže predsednik.

Ističe da će Vlada biti na čelu godinu i po grada, vodiće građane i biće najbolja.

- Ovo je štih proba za ministre, da vidimo da li su spremni da udare aždaju u glavu, da trče po Srbiji ili nisu - kaže Vučić.

"Stotine miliona evra su uložene na kampanje protiv mene - Šta su postigli? Da je partija koju vodim na istorijskom maksimumu"

Uz stotine miliona evra uloženih u kampanju protiv mene, i svu mržnju, politički protivnici su uspeli samo to da SNS bude na istorijskom maksimumu, primetio je Vučić.

Na konstataciju da je često na naslovnim stranama pojedinih medija, Vučić je rekao da ga to ne zanima i da mu je drago ako neki "stignu" da prodaju 2.000 primeraka svojih novina, jer ne bi ni toliko da njega nema na naslovnici, uz opasku da "računa da će honorar da mu plate".

Na kritike na račun Fondacije SNS, Vučić je rekao da je ponosan na to, kao i na časopis Napredak, koji ta fondacija izdaje i koji je odličcan, navodeći da ne vidi problem u tome, jer i velike partije imaju svoje fondacije.

- Nekima nije smetalo dok su postojali kao stranka da imaju Ljuba Davidović fondaciju. To je nešto najnormalnije. CDU ima Konrad Adenauer, Zeleni Hajnrih Bel, SDP Fridrih Ebert Fondaciju... U čemu je problem? - uzvratio je Vučić.

Problem je, konstatovao je, u tome što su njegovi politički protivnici, ma koliko se trudili, uz stotine miliona evra uloženih u kampanju provit njega, televizije, podršku portalima sa najbljutavijim sadrzajem - postigli da je SNS na istorijskom maksimumu.

- Kad god sam mislio da je nemoguće da bude više, oni su svojom mržnjom, a mi našom odgovornošću, učinili da to tako bude - rekao je Vučić. Vučić je ukazao i da žele da unesu strah kod drugih ljudi, koji nisu navikli da trpe napade, jer je to, kaže, nova paradigma u svetu - baš nas briga što narod ne misli kao mi, mi smo odlučili, sa svojih tri odsto, da budemo elita.

- Mene baš briga, mogu svaki dan na naslovnu stranu, to me snaži, jer ljudi vide koliko se borim za zemlju, da nije baš sve u redu, ni normanlno, ni moralno i to ljude svrstava na stranu progonjenog - rekao je Vučić.

Kao primer, naveo je slučaj predsednika UNS Vladimira Radonmirovića, koji je, inače, za Ivana Ivanovića rekao da je humorista i da bi trebalo da se oglasi udruženje humorista, a ne novinara.

- Kako je morao da prođe, jer je izneo mišljenje, a da niko nije rekao ništa. Hajka je krenula i to je bila pokazna vežba kako će proći svako ko se usudi da im se suprotstavi. To je ta nova paradigma u svetu - rekao je Vučić i dodao da većina misli da je Radomirović u pravu, ali to neće reći javno, ne što su nečasni, već zato što se plaše hajke.

Dodao je i da je glavni i odgovorni urednik Informera, koji je, kaže, najtiražnija novina u Srbiji, zabranjen na RTS, jer "nije njihov".

- Ovo kažem da se vidi kakvo licemerje vada u društvu - rekao je Vučić.

"Sve službe će koordinisano da se posvete borbi protiv mafije"

Borba protiv mafije se odigrava neprestano, ali će sada biti najžešća, jer će svi državni organi koordinisano tome da se posvete, izjavio je Vučić.

Svi državni organi, sva ministarstva sile, sve agencije, službe, kordinisano će da se posvete tome, poručio je Vučić.

- Ukoliko neće, mi ćemo da izgubimo... pa ostaje da vidimo, pa neka narod razmisli hoćemo li da pobedimo ili da izgubimo - upozorio je Vučić.

A, oni koji su, kaže, smislili da su jači od države i da mogu da rade šta hoće, a da ima onih koji će da ih spasavaju, bilo u pravosuđu ili na drugim mestima kada počine neko nepočinstvo - neka dobro razmisle, poručio je predsednik Srbije.

"U nedelju ćemo imati sednicu Predsedništva nakon koje će biti poznati svi ministri"

U nedelju će se, kaže, znati tačan sastav vlade i da su nedoumice samo oko 2-3 ministarska mesta.

- Posle sednice Predsedništva ćemo znati, biće to dobra vlada - kaže predsednik.

Stefanović će, kaže, obavljati važan posao u sektoru bezbednosti.

- Ima ljudi u svim službama koje rade sa mafijom, samo to nema veze sa ministrom Stefanovićem - kaže predsednik. Ističe da se borba sa mafijom stalno odigrava i da je neko rešio da kriminalni centar iz republike bivše Jugoslavije zameni Beogradom, ali da se to neće desiti.

Kada bi izbori bili u nedelju, Vučić kaže da narod neće one koji su mu uništavali Srbiju, a da bi veću podršku dobile neke ultradesničarske stranke ili oni koji veruju da je zemlja ravna ploča.

"Vodimo pregovore o vakcini sa svima, jer bez nje epidemiju da rešimo ne možemo - Samo danas imamo 45 novih kreveta zauzeto"

Na pitanje o situaciji sa koronavirusom u Srbiji, predsednik kaže da ga brojke brinu, da se radi na nabavci vakcine, te da država pregovara sa svima oko ovog pitanja. Bez vakcina, kako kaže, ne možemo, jer bi nam to uništilo ekonomiju.

- Brojevi će se povećavati i samo danas imamo 45 novih zauzetih kreveta. Ako danima imamo po 100 zauzetih kreveta, za 20 dana su nam bolnice pune. A ako budemo imali 2-3.000 zaraženih, onda je to užas. Preživeo sam bezbroj protesta ispred Predsedništva, ali me je stvarno pogodilo kada sam video oko 450 ljudi koji veruju da je zemlja ravna ploča i koji su protiv vakcina. Ne brinem ja zbog političke reakcije, već za njihovo zdravlje i za naš zdravtsveni sistem. Ne razumem to i ne razumem dozu agresije prema migrantima - kaže predsednik.