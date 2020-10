"Srbija ima dobre mehanizme u borbi protiv kriminala, potrebna je jača KAZNENA POLITIKA"

Rezultati koje policija u Srbiji ostvaruje u svim segmentima bolji su iz godine u godinu, mora da se stane na put svima koji podrivaju sistem ili učestvuju u tome na bilo koji način, rekao je Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa.

Komentarišući najavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i jedan od prioriteta države i nove Vlade, borbu protiv kriminala, Milovanović je za Novo jutro TV PINK rekao da će ta borba biti izuzetno teška i jaka.

- Mora da se spreči da se centrala jednog klana prebaci u Beograd iz jedne druge zemlje iz okruženja. Klanovi će se obračunavati, vidimo da se ubijaju, ali je dobro što postoji spisak ljudi koji ne mogu da uđu u zemlju. I to je jedan od načina borbe protiv kriminala – rekao je Milovanović.

Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, istakao je da smatra da su mehanizni u našoj zemlji veoma efikasni, s tim da bi, dodaje, mogli da pojačamo kaznenu politiku.

- Zemlje sa ozbiljnom kaznenom politikom su zemlje koje u korenu seku te stvari, kažnjavaju postojeće počinioce i sprečavaju da se pojave nov. Tu praksu treba slediti – rekao je Vuk Stanković.

Kako kaže, važno je boriti se protiv korupcije i unutar sistema ali i svakodnevne pojave koja je ušla u različite pore društva.

- Svakako treba kazniti i one koji zloupotrebljavaju državne funkcije. To je sigurno jedan od prioriteta ove vlade. Borba protiv kriminala i korupcije je ključni test za nas. Država samo treba da da neko ubrzanje tome, i to treba biti jedan od prioriteta – rekao je Vuk Stanković.

Dodaje da je drugo bitno pitanje borba protvi koronavirusa, ali i borba za nacionalne interese.

Milovanović je rekao da jedan od problema leži u sudstvu.

Kako kaže, često vidimo da su lica sa debelim dosijeima na slobodi.

- Kaznena politika je suština, kada bi se te stvari promenile i kada bi se osuđivali na najteže kazne, kao što je 30 ili 40 godina za ubistvo, sigurno bi se smanjila i stopa dela – rekao je Milovanović.