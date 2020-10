Đurić za Pink: Očekuje nas izazovna godina za dijalog o KiM! Pored brige za zdravlje ljudi među prvi zadacima vlade ODLUČNI UDAR NA MAFIJU (VIDEO)

Potpredsednik SNS-a Marko Đurić je istakao da je jedan od prvih zadataka buduće Vlade, pored brige za zdravlje ljudi, odlučni udar na mafiju, kriminal i korupciju.

- Srpska napredna stranka je fokusirana na to da se bavi najozbiljnijim izazovima sa kojima se naše društvo suočava – istakao je Đurić za Pink i dodao da sada dolazi vreme da "čistimo" Srbiju od kriminala, korupcije i različitih oblika mafijaškog ponašanja.

Dodao je da će se buduća vlada baviti i zaštitom državnih i nacionalnih ciljeva na Kosovu i Metohiji.

- Nema sumnje da nas očekuje izazovna godina za dijalog i kada je reč o onom koji se vodi pod okriljem EU, a i zavisno od ishoda izbora u SAD, za očekivati je i veći angažman i SAD i drugih zemalja - rekao je Đurić.

Istakao je da srpski narod na KiM može da računa na odlučnu i snažnu podršku države Srbije i nastavak realizacije 349 projekata podrške našim ljudima koji su na inicijativu predsednika Vučića pokrenuti.

Govoreći o nastavku reformi, istakao je da se tu pre svega misli na vladavinu prava, snažnije pravosuđe, jačanje drugih insititucija i njihovo usklađivanje sa propisima EU, kako bi Srbija zbog sebe bila spremna da odmah postane članica EU.

Kao cilj buduće Vlade Srbije naveo je i očuvanje političke nezavisnosti Srbije odnosno sprečavanje mešanja u unutrašnje stvari, i zadržavanje kontrole od strane građana Srbije nad političkim sistemom Srbije.

Đurić je naglasio da nikada više o politici Srbije neće odlučivati ni strani ambasadori ni različiti strani interesi.

Srbija će biti u naredne dve godine prva po ekonomskom rastu

Označio je kao najevići ekonomski uspeh to što će Srbija u naredne dve godine biti prva po ekonomskom rastu što je, kako je rekao, ranije bio cilj o kome je moglo samo da se sanja.

Povodom 12 godina od osnivanja SNS, on je rekao da je zahvaljujući predsedniku SNS i Srbije Aleksandru Vučiću u državi konačno uspostavljeno merljivo načelo uspeha nekog u politici.

Kako je objasnio, koliko je neko uspešan političar ocenjuju građani na osnovu toga kakav ekonomski rezultat je ostvaren.

Prema njegovim rečima, SNS je za osam godina na vlasti uspela da napravi ozbiljan iskorak koji građani prepoznaju jer Srbiju vodi putem rasta i razvoja.

- Prvi put da je Srbija prva po privrednom rastu, da ima suficit po budžetu, i u uslovima korone stopu nezaposlenosti 7,3 i pad nezaposlenosti... To su rezultati, dela, a ne reči - zaključio je on.

Krstić: Dačić na mestu predsednika parlamneta je iznenađenje

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić kaže da ga je iznenadilo to što će Ivica Dačić biti predsednik Skupštine Srbije.

- Što se Šapića tiče, i jednog mesta u vladi za SPAS, to je bilo u igri, ta mogućnost stvaranja koncentracione vlade, pa se to i ostvarilo što u ovako kriznim uslovima nije loša stvar – naveo je Krstić.

Prema njegovoj oceni korona kriza nije samo zdravstvena već povlači i brojne druge krize – najviše ekonomsku za koju se ne zna koliko će trajati i koliko će velika biti.

- U tom smislu stvaranje krizne koncentracione vlade zaista ima smisla i da u toj perspektivi izlaska iz krize da se opet građani pitaju kako i šta. To je racionalno lako objašnjivo. Oni što racionalno teško objašnjivo je to da će opozicija opet da zakuka što se približavaju izbori. Ja ne znam drugu zemlju gde opozicija kuka zbog vanrednih izbora, a to je prilika da urade ono što žele - da sruše Vučića – naveo je Krstić.

Prema njegovim rečima, to je paradoks koji je jako teško objasniti.

Rajić: Dobili smo stabilnost

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost je podsetio da je kada je SNS preuzela vlast 2012. godine prvo očekivanje i najvažnije je bilo da se spreči bankrot države.

- Država je bila na dva tri meseca da više ne može da servisira svoje obaveze, da ne može da isplaćuje plate u javnom sektoru, da ne može da isplaćuje penzije i više ulaže u svoju infrastrukuru, ne u nove projekte, nego u održavanje postojeće. Vučić je to uspeo da spreči hrabrim potezima, izuzetno nepopularnom merom – smanjivanjem plata i penzija. Građani su to prepoznali i 2014. godine imamo duplo bolji rezultat SNS na izborima – rekao je Rajić.

Kako je dodao, pokazalo se da nema nedodirljivih, a onda je počela i borba za ekonomski rast.

- U ovih osam godina smo dobili više kilometara puteva nego u 35 godina vladavine Josipa Broza Tita – rekao je Rajić i dodao da imamo stabilan dinar, da građani mogu da se oslone na državu.

Kako kaže, građani su dobili stabilnost uprkos brojnim izazovima na KiM kada je reč o bezbednosti, komplikovanoj situaciji u BiH, bezbednosnim izazovima u Crnog gori.

- Uspeli smo iz svih tih izazova da izađemo jači. Srpski narod je na svim tim teritorijama ostao sačuvan. Uspeli smo da se izborimo za to da Srbe više niko ne može da ponižava. Pokazali smo da smo spremni da ojačamo vojsku i odbrambene kapacitete – naglasio je Rajić i dodao da je Srbija sve to uspela za samo osam godina.