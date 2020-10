View this post on Instagram

Свим члановима @sns_srbija и @avucic честитам годишњицу оснивања наше странке. Највеће хвала и наклон до пода свим нашим активистима и члановима широм Србије, свим дивним људима који се без обзира на језиве, одвратне нападе и све тешкоће непоколебљиво боре, који не знају за предају и пораз. Поносна сам на све вас и част ми је што сам део најбољег тима који је донео величанствене промене - од напаћене, понижене и опљачкане Србије успели смо, захваљујући председнику Вучићу и свима вама, да постанемо поново земља вредна својих предака. Многе битке смо добили, многе тешке нам тек предстоје, али сам уверена да докле год смо јединствени и докле год су наша снага вредни борци чистог образа наша Србија не мора да се брине. Најбољи моји напредњаци, срећан нам 12. рођендан! Живела Српска напредна странка, живела Србија! 🇷🇸