DRAGIŠIĆ ZA PRAVAC: Borba protiv organizovanog kriminala je ozbljna! Oni napadaju sada državu kroz medije i afere, postali su mnogo opasniji!

Reč je o bezbednosnom problemu. Oranizovan kriminla je opasan za ceo regin, i vrh Srbije mora da mu stane na put. Cilj je da se uđe u Parlament, da se od politčara naprave sluge i da se utiče na život građana, ocenio je Dragišić za TV Pink.

“Pobedićemo mafiju”, izjavio je nedavno predsednik Srbije Aleksandar Vučić u video poruci objavljenoj na Instagram profilu "budućnostsrbijeav" i istakao da to garantuje bez obzira na lične, političke i bilo koje druge posledice.

Na ovaj način predsendik Srbije poručio je građanima da je rešio da stane na put organizovanom kriminlu i mafiji koji su uzela maha u celom regionu i ne samo u Srbiji, ocenio je za emisiju Pravac koja se emituje na Pink3 kanalu profesor dr Zoran Dragišić sa Fakulteta za bezbednost.

Kako kaže, reč je o kompleksoj borbi koja će dugo da traje, ali je važna za sve građane.

-Bobra protiv organizovanog kriminala je kao farbanje brodova, to se nikada ne završava. Ono što se sada dešava, organizovane krminalne grupe, koje su mafijaške, poprilično su podigle glavu i žele celokupan javni prostor. Njihov novac mahom potiče od narkotika i trafikinga – kazao je Dragišić.

Kaže da su oni regionalno povezani, i da je za njih najunosniji poso, u ovom trenutku, trgovina ljudima.

Dragišić objašnjava da su ranijeu organizovani kriminal ulazili i bivali ljudi koji su uglavnom bili na društvenim marginama, međutim, kaže da danas dosta promenilo.

-Oni danas imaju strahovite politčke akcije. Reč je o bezbednosnom problemu. Sada žele da uđu u politiku i da zauzmu javni prostor – objašnjava Dragišić.

Objašnajva da je danas njihova nova praksa kupovina medija, novinara, okupacija javnog prostora, a cilj je da se zavlada celokupnom državom.

-Imamo na delu ono što je Aristetol opisivao, a to je da se demokratija izmetne u demagogiju. Opasnost je velika. Ovde je reč o generalno bezbednosnom trendu u celom svetu. Srbija ovde čak i dobro stoji – kaže Dragišić.

On takođe objašnajva da je najveći strah da bi organizovani kriminal mogao vremenom da utiče i na parlament i da odlučuje o životima ljudi.

-Cilj im je da od politčara naprave sluge. Kada je predsednik Vučić rekao da je važno da se borimo protiv kriminala, to znači da su oni uzeli maha, a to su učinili jer su shvatili da mogu da iskoriste situaciju i krizu sa koronom. Organizovan krimnal nisu klinci koji obijaju automobile, mnogo je ozbiljnije – kaže Dragišić isitčući da je veći strah to čime se, objašnajva on, bave a to je smišljanja afera i dehumanizacija.

Dragišić je takođe ukazao na netipičnost napada na dražvene funkcionere i državni vrh korz medije i afere i predviđa još veće napade na nijh kroz medije.