Ulica Marka Miljanova otvorena za saobraćaj! VUČEVIĆ: Za ovaj projekat Pokrajina je izdvojila 130 milona, a Novi Sad 65 miliona dinara

Ulica Marka Miljanova, u kojoj su završeni radovi na izgradnji saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom i javnim osvetljenjem, danas je otvorena za saobraćaj.

Reč je o zajedničkoj investiciji Grada Novog Sada i Pokrajiske vlade koja je vredna 205 miliona dinara. Na deonici od Ulice Đorđa Rajkovića do kružnog toka, u dužini od 400m, izgrađen je kolovoz širine šest metara, od kružne raskrsnice do Beogradskog keja, u dužini od 100m, izgrađen je kolovoz bulevarskog tipa, dve kolovozne sa po dve saobraćajne trake po smeru. U

lica je dobila 136 parking mesta, obostrane pešačke staze, biciklističku stazu i 59 stubova nove rasvete, a izgrađeni su i kanalizaciona mreža i toplovod. Postojeće zelenilo u Ulici Marka Miljanova je očuvano u najvećoj mogućoj meri, a završen je projekat za pejzažno uređenje i ishodovana je građevinska dozvola. Gradonačelnik Miloš Vučević i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović obišli su danas tu ulicu.

- Završetak ovog projekta nije epilog saradnje Grada i Pokrajine, nego uvod u sve ono što ćemo raditi naredne četiri godine. Ovo je ključna saobraćajnica na Podbari, a sada je ona bulevarskog kapaciteta. Za ovaj projekat Pokrajina je izdvojila 130 milona dinara, a Grad 65 miliona dinara. Radovi su trajali nešto manje od 11 meseci i hvala građanima na strpljenju. Sada je daleko prijatnije živeti u ovom delu grada, jer reč je o izuzetno frekventnoj saobraćajnici. Čeka nas veliki izazov zatvaranja Venizelisove ulice i dela Temerinske zbog izgradnje brze pruge Beograd-Novi Sad. Grad je završio radove na izgradnji saobraćajnih površina u još četiri ulice na Podbari, a to su Dušana Vasiljeva, Žarka Vasiljevića, Stevana Milovanova i Kozačinskog u šta je uloženo 135 miliona dinara. Spremamo projekte za rekonstrukciju još 22 ulice i za postavljanje javne rasvete za Dositejevu ulicu, a moraćemo pronaći adekvatno rešenje za Kvantašku pijacu, jer njoj ovde više nije mesto – naglasio je gradonačelnik Miloš Vučević i dodao da su u prethodnom periodu Grad i Pokrajina izdvojili gotovo dve milijarde dinara za kapitalna ulaganja u Novom Sadu.

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović rekao je da je završetak posla u Ulici Marka Miljanova simbol odlične saradnje Pokrajine i Grada u zajedničkom poduhvatu da unaprede život građana.

- Izgrađena je i nova crpna stanica, završen je Žeželjev most, a odmah pored Republika gradi brzu prugu od Novog Sada do Beograda. Baš na ovom mestu sa vidi prava vrednost zajedničkog rada, i to mora biti vodilja za budućnost – izjavio je Mirović.

Realizacijom investicije povezane su tri značajne saobraćajnice – Beogradski kej, Venizelisova i Kosovska ulica, a ponovo je uspostavljena veza tranzitnog pravca od Zrenjaninskog puta i Luke Novi Sad, preko Keja do Žeželjevog mosta. Izgradnjom kružne raskrsnice omogućeno je umirenije i efikasnije odvijanje saobraćaja. Na raskrsnici sa Kosovskom ulicom izgrađena je traka za leva skretanja čime je povećan kapacitet raskrsnice ulica Marka Miljanova i Kosovske.