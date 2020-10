Kada bi se narodni poslanici birali na osnovu volje birača iz sredina u kojima dele dobro i zlo sa svojim sugrađanima, Boška Obradovića bi u Čačku glasalo svega nekoliko promila od ukupnog broja birača, rekao je u svojoj pisanoj izjavi narodni poslanik i član GO SNS Bratislav Jugović.

-Obradović nikako da shvati da nema te promene izbornog sistema, koja bi promenila razočarenje i stavove birača čak i u njegovom rodnom selu o njemu. Svojim pristankom da bude u apsolutnom vlasništvu tajkuna Dragana Đilasa, svojim štrajkom ožderavanjem, unošenjem kamena za kupus na sednicu Skupštine, Boško Obradović se pokazao kao osoba koja radi protiv samog sebe - rekao je Jugović.

Zašto je to tako, to je pitanje za psihoanalitičare i sasvim sigurno to nije pitanje za političke analitičare.Njegova sklonost autodestrukciji i potreba tajkuna Dragana Đilasa da ga poseduje prava je slika i prilika tajkunske opozicije koja bez izbora hoće da se vrati na vlast. Tajkunske opozicije koja je građanima i građankama već pljačkaškim privatizacijama otela fabrike, a sada bi da im otme i biračko pravo, zaključio je on.