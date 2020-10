TAČI I VESELJI ĆE SE NAĆI PRED SUDOM?! Garić i Zlojutro: Optužnica protiv njih je, po svemu sudeći, potvrđena

Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu je 24. aprila, Specijalizovanom veću podnelo na ispitivanje optužnicu kojima se predsednik Kosova Hašim Tači i bivši predsednik Skupštine i aktuelni poslanik Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji, kao i „druga lica“, terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, nestajanje lica, progon i mučenje. U optužnici se navodi da se Tači, Veselji , i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava.

Šestomesečni rok za potvrđivanje optužnice protiv nekadašnjeg komadanta u tzv. OVK Hašima Tačija i nekadašnjeg šefa obaveštajne službe tzv. OVK Kadrija Veseljija, istekao je juče, a Specijalizovana veća Kosova sa sedištem u Hagu nisu objavila odluku sudije za prethodni postupak povodom optužnice.

Urednik portala „Kosovo-online“ Miloš Garić kaže da je bilo i očekivano da tužilaštvo ne kaže do isteka roka da li je Tači zvanično pod optužnicom ili ne.

- To možemo tumačiti na dva načina, a jedan je onaj koji je najavljen u medijima i o kojem govore u Prištini analitičari, pravnici i advokati koji brane optužene u Hagu, a to je da, kada Specijalni sud do roka ne objavi zvanično da je optužnica podignuta, u 99 odsto slučajeva to znači da optužnica jeste podignuta i da je potvrđena od strane suda – navodi Garić za „Novo jutro“.

Prema praksi, kako dodaje, očekuje se da do Nove godine Tači bude pozvan u Hag na prvo ročište.

- Da li će biti privođen, to ostaje da vidimo. Verujem da će sa Tačijem ići drugačije, jer on ima drugačiji status i povlašćenu poziciju – kaže Garić.

Darko Zlojutro, urednik na portalu „Objektiv“ kaže da ga brine opušteno ponašanje i Kadrija Veseljija, i Hašima Tačija.

- Videli smo Veseljija na paraglajdingu pre neki dan, Tačija koji daje izjave da ga ovo pitanje ne dotiče... Deluje mi kao da je siguran u sebe da mu ne mogu ništa i kao da ima neki dogovor sa njima. Moguće i da je blef – kaže Zlojutro za Pink.

Dodaje da se Srbija mnogo puta opekla kada je reč o rokovima i pravdi za Srbe sa Kosova.