PETRONIJEVIĆ ZA PINK: Albanci čekaju pobedi Bajdena, pa i sud! BERIŠA: Očekuje se Tačijevo i Veseljijevo hapšenje

Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu je 24. aprila, Specijalizovanom veću podnelo na ispitivanje optužnicu kojima se predsednik Kosova Hašim Tači i bivši predsednik Skupštine i aktuelni poslanik Demokratske partije Kosova, Kadri Veselji, kao i „druga lica“, terete za niz zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina, uključujući ubistvo, nestajanje lica, progon i mučenje.

U optužnici se navodi da Tači, Veselji i drugi osumnjičeni iz optužnice snose krivičnu odgovornost za skoro 100 ubistava.

Specijalno tužilaštvo je tek 24. juna javno objavilo da su optužnice podnete na ispitivanje, a rok od šest meseci do kada bi Sud u Hagu trebalo da se izjasni istekao je juče.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije ocenjuje da Tači neće moći da izbegne sud, te očekuje hapšenje, kako Tačijevo, tako i Veseljijevo. Na pitanje zašto je Hrvatska zainteresovana za ukidanje ovog suda, Beriša odgovara:

- Među procesuiranima je i Agim Čeku (komandant glavnog štaba bivše Oslobodilačke vojske Kosova), koji je paralelno i državljanin Republike Hrvatske, a znamo koja je njegova uloga bila u ratu u Hrvatskoj. Inicijativu da se sud ukine pokreću i veterani OVK – podseća Beriša za Pink.

Na pitanje zašto je zbog suda nervozan i Vilijam Voker, advokat Goran Petronijević ocenjuje da je reč o “palikući”, čoveku koji je svuda potpaljivao sukobe, špijunu, podmetaču, čoveku koji nikada nije govorio istinu…

- Vokerovi tragovi jako smrde! Tzv. Kosovo je njegovo čedo – kaže Petronijević. Ističe da Albanci čekaju pobedi Bajdena, pa i sud.

Komentarišući zašto Hrvatska želi ukidanje suda, advokat kaže da su hrvatski interesi antisrpski, a da je postojalo I bratstvo po oružju sa OVK u borbi protiv Srba.

- Svima njima sud ne odgovara jer bi se možda otkrili neki tragovi koji bi vodili ka njima. To bi moglo da dovede do ponavljanja nekih postupaka ili do drugačijeg gledanja na neke dosad donate presude – kaže advokat.