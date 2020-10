JEREMIĆ ZA PINK: Borba koju je predsednik Vučić najavio je nastavak kontinuirane akcije protiv kriminala i mafije (VIDEO)

Predrag Jeremić, urednik portala Embargo, govoreći o najavljenoj borbi države protiv kriminala, rekao je da je uporedo sa uvođenjem višepartijskog sistema u Srbiji rasla i mafija.

Jeremić je rekao da je mafija pratila sva politička dešavanja jer, kako kaže, džaba sve pare ovoga sveta ako oni nemaju političko uporište.

- Oni su imali svoje kandidate u koje su ulagali taj prljavi novac, jer bez političke podrške, bez vrha države, učešća države za ono što rade, oni ne mogu da funkcionišu na pravi način - ocenio je Jeremić.

Kako kaže, najavljena borba predsednika Srbije Aleksandra Vučića je samo nastavak kontinuirane akcije borbe protiv kriminala i mafije.

- Ta borba mora biti stalna i moraju da postoje posebne ekipe, ljudi obezbeđeni, zaštićeni i koji do sada nisu imali veze sa mafijom - naveo je Jeremić.

Marko Nicović, član Svetske asocijacije šefova policije, rekao je da je došlo vreme da obračun sa mafijom počne.

- Dok to tolerišete, oni jačaju, i finansijski i statusno, teže je do njih doći. Mafija ima samo dva cilja, novac i moć. Ona sa dovoljno novca krene da traži i moć, a to je učešće u vlasti, ili korumpiranje vlasti - izjavio je Nicović.

Marko Lopušina, novinar i publicista, osvrnuo se na dešavanja u Crnoj Gori, rekavši da je teško reći da li će mafija da izgubi državu u Crnoj Gori.

- Mafija u Crnoj Gori je internacionalna. Sa pojavom šverca cigareta i duvana, što je bilo podržavano od pojedinih tajnih službi SAD i drugih zapadnih zemalja, tamo je mafija postala preduzeće, postala država - ocenio je Lopušina.

Prema njegovim rečima, američke tajne službe kontrolišu narko kartele kao velika preduzeća, ali i kao velike vojne jedinice, jer svaka mafija ima sektor bezbednosti koji se bavi i likvidacijama.