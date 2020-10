Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon sednice Predsedništva Srpske napredne stranke rekao da su razgovarali o odgovornosti SNS, ali i skupštini stranke, kao i o novim ministrima.

Vučić je izjavio da će skupština stranke biti održana do kraja marta, što je, kako kaže, veoma značajno.

- Skupština stranke zavisiće od situacije sa kovidom, ali zbog temeljnih promena u društvu i samoj SNS, bez obzira na situaciju, biće održana najkasnije do kraja marta - rekao je Vučić.

Kako je dodao, velikih će promena biti u SNS-u, ali to će biti prepušteno članstvu stranke.

Predsednik Vučić je rekao i da će danas biti težak dan što se tiče novozaraženih, da će biti zaraženo između 600 i 700 ljudi.

- Dve kovid bolnice će biti gotove do prvog decembra, a od Svetog Nikole moći će da primaju pacijente - rekao je Vučić i dodao da je veliki broj zaraženih opterećenje ne samo za zdravstvo, već i za državu.

Vučić je rekao da su važniji od troškova lečenja zdravlje i životi ljudi, ali i ekonomija.

- Moja molba je, da dok smo i dalje ubedljivo najbolji u regionu, i po procentu zaraženih i po broju smrtnih slučajeva proporcionalno broju stanovnika, što smo učini zahvaljujući odgovornosti ljudi i novcu koji je država izdvojila, molim ljude da se ponašaju najodgovornije moguće - apelovao je Vučić i dodao da očekuje da u narednim danima cifre pređu i 800, 900, pa i hiljadu inficiranih za 24 sata.

Kako kaže, Srbija je ove godine 28 milijardi dinara više za lekove dala nego pre sedam godina.

- Država nije ćup iz kojeg stalno izlazi novac, a novac imamo zbog teških reformi... Molim ljude da to razumeju, ovako ćemo ući u krizu ukoliko se ovo nastavi - upozorio je Vučić.

Prema njegovim rečima, država ne može u ovom trenutku da zatvori ekonomiju, jer ne smemo ekonomski da zaostanemo, jer se i trka oko vakcina tiče napretka ekonomije.

- Zato nam je važno da probamo na različitim stranama, da pokušamo da nabavimo sve što možemo - rekao je Vučić i naveo da se narednih dana potpiše ugovor sa američko-nemačkom kompanijom.

Vučić kaže da je za njega najvažnije bilo da se priča o ciljevima vlade, da krajem 2021. godine mogu da se izmere rezultati i da onda mogu da se izvrše dodatne promene.

- Stranka je zahtevala od svih nas, posebno od premijerke Brnabić, da se više nego ikada zemlja suprotstavi kriminalu i korupciji. To sam lično tražio i za to ću se boriti svakog dana, da ljudi vide da Srbija ne može da bude Kolumbija, da se ovde ne događaju mafijaška ubistva - kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, čeka se odluka SPS za jedan resor i ministarstvo bez portfelja i dodao da je tu bilo neslaganja nekih unutar SNS.

- Ono što smo tražili, to je da srpska ekonomija mora da napreduje ogromnom brzinom - istakao je Vučić i dodao da ga je premijerka Brnabić zamolila da prisustvuje sednici Vlade, gde će govoriti o BDP i dijalogu Beograda i Prištine.

Vučić je rekao da će Ana Brnabić izneti sastav Vlade Srbije.

SPISAK MINISTARA

Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić je rekla da u ovom trenutku ima samo malo nepoznanica.

Ministarstvo spoljnih poslova pripalo je Nikoli Selakoviću, unutrašnjih poslova Aleksandru Vulinu, Ministarstvo turizma Tatjani Matić, a Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture Tomislavu Momiroviću.

Na čelu Ministarstva finansija i dalje je Siniša Mali, dok je rukovodstvo u Ministarstvu privrede pripalo Anđelki Atanasković.

Ministar poljoprivrede biće i dalje Branislav Nedimović, dok će na čelu Ministarstva zaštite životne sredine biti Irena Vujović.

Ministar rudarstva i energetike biće Zorana Mihajlović.

Na čelu Ministarstva pravde biće Maja Popović, a Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - Marija Obradović.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pripalo je Gordani Čomić, dok je Ministarstvo odbrane pripalo Nebojši Stefanoviću.

Na čelu Ministarstva za evropske integracije naći će se Jadranka Joksimović, ministar zdravlja ostaće Zlatibor Lončar. Doktorka Darija Kisić Tepavčević dobila je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Na čelu Ministarstva za brigu o porodici i demografiji biće Ratko Dmitrović, ministar omladine i sporta ostaje Vanja Udovičić. Na čelu Ministarstva kulture i informisanja biće Maja Gojković, a Ministarstva za brigu o selu - Milan Krkobabić.

10 MINISTARA SU ŽENE

- Čak 10 ministara su žene - rekla je Ana Brnabić i dodala da šest novih ministara do sada nije imalo veze sa Vladom Srbije.

Vučić je rekao da je veoma zadovoljan što će naš prosek žena u vladi biti veći od evropskog proseka.

- Predlog ministara usvojen je većinom, sa dva glasa protiv i jednim uzdržanim - otkrio je Vučić.

Kako je rekao, direktor BIA ostaje Bratislav Gašić i to se nije ni dovodilo u pitanje.

Novi generalni sekretar predsednika biće Suzana Paunović, rekao je Vučić.

SNS u svaku vladu uneo najviše nestranačkih ličnosti, žena...

Vučić je naveo da ga ne čude kritike na račun kandidatkinja za ministarke u novoj vladi, koje su se pojavile i pre nego što su one zvanično predložene, navodeći da u Srbiji postoje pojedinci koji napadaju sve, ne razmišljajući o tome imali to smisla i da li je to dobro za državu.

- Razumem kad to radi deo političara koji čeznu da se vrate na vlast da bi mogli da nastave pljačku koju su počeli pre 10 godina, ali one druge ne mogu - rekao je Vučić na konferenciji za novinare upitan da prokomentariše kritike na račun budućih ministarki, posebno na račun Gordane Čomić.

Govoreći o Čomić, koja je predložena za ministarku za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Vučić je rekao da se sa njom nikad nije ni u čemu slagao i da je samo jednom na televiziji rekao da poštuje njen način političkog delovanja, iako je uvek bila protiv njegove stranke.

- To za mene nije bila prepreka da razgovaram sa Anom (Brnabić) i Gordanom i da vidimo može li svojim iskustvom da pomogne u rešavanju važnih problema - rekao je Vučić.

Govoreći o kritikama da je SNS napravila partijsku državu, Vučić je rekao da oni koji kritikuju ne žele da sagledaju i vide da je SNS u svaku vladu uneo najviše nestranačkih ličnosti, žena i novih ljudi.

- Nismo dozvolili da samo iste ljude gledate 12 godina, da se ništa ne promeni. I kad imamo 50 odsto promena u ministarstvima i 50 odsto žena i dalje nismo zadovoljni u potpunosti, a tražimo vladu kontinuiteta - rekao je Vučić.

Kaže da je isti slučaj i sa gradonačelnicima i predsednicima opština, koji se takođe smenjuju, za razliku od prethodnih vlasti, kod kojih su bili po 20 godina. Kao primer je naveo Šabac, u kojem su dve decenije na vlasti, kako je rekao, bili Dušan Petrović i Nebojša Zelenović.

NEMA SMIRENJA EPIDEMIJE

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da nema vesti o smirenju epidemije, a da svakog dana prati izgradnju kovid bolnica i istakao da je zaraza veoma opaka.

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je važno da se vakcinom obezbedi sigurnost za građane.

NAPADIMA ŽELE DA UPLAŠE PRISTOJNE LJUDE

Odgovarajući na pitanja novinara o napadu na njegovog sina, objavljivanje njegovih fotografija u pojedinim medijima, kaže da je to jadno ponašanje.

Vučić je rekao da je smisao svih tih kampanja da pristojni ljudi budu uplašeni.

- Njihov je problem u tome što ne mogu sve da uplaše... Dobar deo ljudi su uspeli da zaplaše, dobar deo novinara... Njihov problem je u tome što ja to ne zarezujem dva odsto - kazao je Vučić.

Beograd neće izaći iz dijaloga, ne ostavljamo prazan teren Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Beograd neće izaći iz dijaloga sa Prištinom, uprkos tome što Priština ne ispunjava dogovore i krši ugovore koje je potpisala. Vučić je rekao da je bezbroj puta bio u situaciji da "okrene glavu" i prekine dijalog, međutim, ističe, on to nije smeo da uradi, jer bi drugi jedva čekali taj potez Beograda. "Moramo da nastavimo sa dijalogom i ne smemo da ostavimo prazan teren, jer neko bi jedva čekao, bez obzira da li ste u pravu ili ne, da donese odluku par-forfe. To sebi ne smemo da dozvolimo", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje novinara da li je dijalog moguć imajući u vidu da Priština i dalje lobira za nova priznanja i kandidovanje u međunarodnim organizacijama. Kaže da bi za Srbiju najgore bilo da izađe iz dijaloga i da za to još bude okrivljena. Vučić je naveo da će Beograd nastaviti da se bori za KiM i poručio srpskom narodu u južnoj pokrajini da će država Srbija o njima voditi računa.

Kako je istakao, država će se baviti mafijašima, posebno onim u državnim strukturama.

- Naša je obaveza da pristojnim ljudima dopustimo da rade, da plate porez... Nemamo pravo da neko od njih traži reket za sebe... Tako da će ta borba biti vrlo, vrlo žestoka, a to će se videti do Nove godine - istakao je Vučić.

Brnabić je rekla da to što se radi protiv Vučića i njegove porodice u tajkunskim medijima dehumanizacija Aleksandra Vučića i njegove porodice.

Vučić je rekao da će se dok je živ boriti protiv nove paradigme, koja kaže da nije bitna volja naroda, već nekog malog dela društva.

Za 10 dana PCR laboratorija u Severnoj Mitrovici Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u severnom delu Kosovske Mitrovice u narednih 10 dana biti otvorena PCR laboratorija. "Još jedna dobra vest, kupili smo i uskoro se otvara PCR laboratorija u Severnoj Mitrovici, što će za naš narod mnogo da znači", rekao je Vučić. Predsednik kaže da Srbi na KiM više neće morati da idu zbog toga u Beograd ili Niš pošto će imati PCR laboratoriju u Mitrovici.

Da sam na njihovom mestu,navijao bih za "najgoreg", Vučića...

Predsednik SNS Aleksandar Vučić rekao je danas da će o kadrovskim promenama u SNS, pa i na vrhu stranke, odlučiti članovi, ali je primetio da njegovi protivnici govore da je "najgori", a ipak žele da se skloni sa vrha stranke, što nije konzistentno.

- Zar nije najviši interes upravo njihov da budem na čelu liste SNS, jer će tako najlakše da pobede najgoreg. Umesto toga oni samo traže da se izbori razvdajaju i da Vučić ne bude ni na jednoj listi. Navalili su sa inicijativama da nemam pravo da se kandiduje. Ssto nemam pravo kada sam najgori? Što se radujete mojoj propasti na skupštini stranke? - upitao je Vučić.