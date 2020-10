VUČEVIĆ: Danas u Srbiji sve funcioniše, pomogli smo privredu podsticajima, pomogli smo penzionere, podići ćemo plate!

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada i potpredsednik Srpske Napredne Stranke govorio je danas o investicijama i infrastrukturnim projektima, kao i o uspehu Srpske napredne stranke u prethodnih 12 godina.

Odrastao je u porodici gde je politika bila deo svakodnevnog života. A kada se pogleda istorija Novog Sada advokati su bili nosioci političkih dešavanja.

Prelomni momenat bio je 5. oktobar kada se više aktivirao u Srpskoj radikalnoj stranci, a 2008. od osnivanja SNS-a u Novom Sadu, je jedan od osnivača.

Vučević je rekao da je osnivanjem SNS-a promenjen tok višestranačja u Srbiji. Karakter mu nije dozvoljavao da sedi kod kuće i da se pravi da ga ne interesuje koliko će dece biti upisano u vrtić, kolika će biti cena autobuskih karata…

- Zadovoljan sam što Srbija danas i sa Republikom Srpskom, ali i sa svim našim sunarodnicima u regionu može da obeležava sve datume koji su bitni za našu istoriju, čak i one koji su ostavili jednu crnu nit u našoj nacionalnoj priči. Od Oluje, koja je bila tabu tema u Srbiji, pa do toga smo išli da je naša tadašnja politička elita letovala u Hrvatskoj, nije bila obazriva, da kaže, „aj da preskočimo ta 3, 4 dana“, nego ide da se kupa u neposrednoj blizini gde će oni proslavljati. Nažalost, to govori mnogo toga o nama - rekao je Vučević.

Pa i kada je bila prva akcija 1995. godine, kada je bio Bljesak, kada je padala Zapadna Slavonija, mi smo išli na roštilj. Nismo pokazali neku veliku nacionalnu solidarnost!

Početak SNS-a je bio prvi znak, signal, poziv da se ljudi uključe, ne samo iz jedne opcije. Dolazili su i dan danas dolaze ljudi bez nekog ranijeg političkog, stranačkog rada i aktivizma i iskustva i sa ljudima koji dolaze iz raznih političkih opcija. Srbiju takvu, ideološki posmatrano, ne možete da unificirate .

Zamerili su mi novinari što sam rekao da je SNS doneo političku stabilnost. Da, jeste, jer je to preduslov svih daljih razvoja Srbije. Mi smo u tom političkom trenutku, voljom građana, završili period kohabitacije, nestabilnosti, konfigurisanja političkog tla. Do tada je bio jedan vrlo turbulentan period a paralelno s tim je išao destrukcija privrede, ekonomije, sistema vrednosti, na ivici da proglasimo da nam Vojska Srbije ne treba. Imamo momenat Kosova i Metohije, 2004. Progrom, 2008. kada Albanci kreću sa proglašavanjem takozvane nezavisnosti, čitav spektar, a nije bilo unutrašnje stabilnosti. Taj momenat je zaista tražio jednu stranku, jednu političku organizaciju kao što je SNS. Danas je SNS stranka sa više od 700.000 članova, stranka koja ima veliku odgovornost i nikad veću podršku, preko dva miliona.

Ali mi imamo i period od četiri godine, kada smo bili opoziciona stranka. Nismo bili odmah na vlasti kada je formirana stranka. Izlazili smo na izbore, na nekima gubili, na nekima pobeđivali, takmičili smo se u periodu od 2008. do 2012. Izlazili smo na sve izbore, pod uslovima koji su tada postojali. Nikada nismo rekli da nećemo učestvovati zbog neravnopravnih uslova. Pri tom smo bili slabije medijski ispraćeni nego opozicione stranke danas. Nikada nismo izbegli sud javnosti, ocenu građana na izborima. Današnji izborni uslovi su čak i povoljniji za opozicione stranke, u smislu snižavanja izbornog cenzusa, zabrane funkcionerskih kampanji. Danas imate medije koji su izrazito opozicioni, neuporedivo je heterogenija medijska struktura u odnosu na onu od 2008. do 2012. Ponosni smo na rezultate i svesni smo odgovornosti prema građanima.

Pre svega smo fokusirani na budućnost Srbije i na ono što su i šest ciljeva Vlade Republike Srbje u narednih godinu, godinu i po dana. To je nešto po čemu ćemo početi da se vladamo.

Tri ministarstva koja je SNS detektovao kao oblasti društvenog života koje zahtevaju posebnu pažnju, odnosno ljude koji će biti direktno zaduženi samo za te oblasti, to su Selo i ruralni razvoj, Demografija i Društveni dijalog.

Nama je potrebna vera u našu državu. To ne znači slepu zaljubljenost u nekog političara ili političku stranku. Moramo imati jaku državu, to je nama porebno, našoj deci, našim unucima. Naravno, jaka država zahteva i odgovorne političare. Ne mogu ni institucije biti jake, ako nemate ozbiljne ljude.

Ono što me posebno plaši je da se proglašavaju političke stranke kao neki nazadni momenti u nekom javnom diskursu. Da mi treba da budemo slobodoumni skup pojedinaca, koji nisu pod stegama neke organizacije. Onda pravite destrukciju suštinske demokratije, a ona se sastoji u političkom pluralizmu i definiše se kroz višestranačje. Niko nije našao bolji sistem, a probali su razne sisteme. Probali smo i mi, kao društvo, razne sisteme, ali to nije dalo najbolje rezultate.

Mislim da ljudi ne treba da se plaše stranaka. Svesni smo koliko su politika i političari danas nepopularni, ali to je najsigurnija forma održavanja demokratije i poštovanja izborne volje građana. Stabilnost je veoma bitna stvar, ustrojstvo, uređenje. Preduslov su za red, funkcionisanje, za napredak, a anarhija nikada ne može da donese boljitak, može samo stvoriti haos i pometnju.

Miloš Vučević je rekao da veruje u snažne institucije, ali i u snažne lidere, ljude koji donose odluke, ljude koji su odgovorni.

Još jedan mandat, treći po redu, Miloša Vučevića kao gradonačelnika Novog Sada

Svestan sam odgovornosti, velike istorijske prilike, a iznad svega, ponosan sam na tu činjenicu. To je novi momenat na političkom razvoju grada. I Novi Sad se na lokalnom nivou opredelio za politiku stabilnosti. Ima kontinuitet koji daje rezultate i postiže ciljeve koji su opšteg inteesa za razvoj i napredak jedne zajednice. Verovatno će biti potrebna neka vremenska distanca da sve doživim. Verovatno kada izađem iz priče. Ovo je velika prilika za mene da ostavim jedan ozbiljan trag na razvoj grada i nešto što će biti uvek upisano u istoriju grada, to mi neće moći oduzeti. To je nešto što je sada deo mene, moje porodice, moje dece i sutra njihove dece.

Prisećajući se početaka na funkciji gradonačelnika Novog Sada, Miloš Vučević je rekao da je prvog dana, kada je stupio na funkciju, bio štrajk JKP „Čistoća“. Dan pre je zaposleno više od sto ljudi u „Gradskom zelenilu“ na neodređeno, a preduzeće Vodovod i kanalizacija zaključilo je ugovor na 10 ili ‚15 miliona evra. Od kada vodim Grad, nikada nije imao manje od 50 miliona na računa, ni jedan dan.

Na pitanje voditelja, na šta je posebno ponosan, Miloš Vučević je odgovorio da je to otvaranje radnih mesta, smanjenje stope nazavisnosti.

Mnogo je investicija stiglo, isto i u Pančevu. Mnogo radnih mesta, sa trendom da će se povećavati. Na taj način se potpuno menja ekonomska klima. Trendovi u budžetima gradova i opština rastu. 2012. sam nasledio 15 milijardi budžet, a danas je 30 milijardi. A u njemu nema kredita. To ne može niko da ospori, čak ni oni koji kritikuju. Mnogo je radova i na infrastrukturi. Nikada nisu bili bolji odnosi između Srba i Mađara. To se dikrektno održava na kvalitet života u Vojvodini.

Saradnja SNS-a i Saveza vojvođanskih Mađara je takođe faktor stabilnosti. Tome je doprineo i gospodin Pastor, iskusni političar. Takođe saradnja gospodina Orbana i predsednika Vučića. Mađarska je naš najveći zastupnik u EU. Veliki infrastrukturni projekti ulivaju optimizam u dalji razvoj Srbije u cilju da nam deca ostanu ovde.

Urbanizacija je jedan proces koji je neumitan, i mi to ne možemo zaustaviti. Raduje me činjenica da će biti posebno ministarstva sa fokusom na demografiju, ali i sela i ruralni razvoj. Mnogo bračnih parova kupuje kuće po okolnim mestima, ne žive u gradskom jezgru. Jeftinija je nekretnina, imaju svoje dvorište, svoj mir. Urbanizacija je proces koje je neumitan i mi to ne možemo zaustaviti.

Infrastruktura je svuda dovedena, imate puteve, imate vodovod u tom selu, 20 minuta ili pola sta im treba do grada, a u gradu imaju sve što im je neophodno. Ali gradovi će i dalje rasti, nama su najveći gradovi na Koridoru – 10, od Subotice do Niša, Beograd kao glavni grad. Zato je bitan Moravski koridor, bitno je da Srbija spoji. Zato je bitno da uradimo brzu saobraćajnicu od Sombora do Kikinde, treba severni deo Bačke i severni do Banata da spoji, jer su ovi delovi Vojvodine su poprilično neuređeni.

Ova 2020. je promenila geopolitičku strukturu i to ćemo tek da vidimo. I pri tome smo mi jedan mali igrač i obazrivi pomatrač i moramo da probamo da zaštitimonaše nacionalne interese. Ubeđen sam da više ništa neće biti isto posle 2020., te promene će tek da se vide. Naravno da će tu biti neki deo lažne elite koja će da se postavi tako kao da se ništa ne menja, kao da je sve isto… Nije na meni da iznosim neke ocene, ali rekao bih da Azija postaje, sve dominatniji kontinent, ona nije vojno sposobna da bude dominatna, ali u ekonomskim okvirima ona to postaje, pre svega Kina, ali pogledajte njihov rast BDP i kako se oni nose sa ovim bolestima. Tu je i Južna Koreja koja se fantatično nosi sa ovom situacijom.Pokazalo se da države koje se vode pod demokratijom su doživele potpuni kolaps, ta nedisciplina je velika, pokazuje se da gde nije jaka država da ljudi ne moraju da slede pravila, prošle su jako teško, a bojim se da ulazimo u još jedan pik talasa, pogledajte brojeve koji su zabrinjavajući. Nemačka ima velike brojeve,ali su oni disciponovani i imaju jaku ekonomiju i oni će se izboriti, rekao je Vučević.

Moj utisak kao laika je da će Rusi i Kinezi prvi doći do vakcine, ne znam da li grešim ali tako trenutno izgleda. Tu će onda verovatno biti geostrateški rat.

Tramp ima fantatične ekonomske razutate ali to što je on doživeo je strašno, ne mora da znaši da ako pobedite ćete vladati već da će biti mnogo oprstrukcija.

Pitanje okretanja državi i samim sebi ovde na evropskom kontinetu, jesto nešto što je predsednik Vučić istako, jeste da su Evropljani pali na principu solidarnsti, što je ključni segment pravljena Evropske unije, solidarnost je nestala, a posle su komentarisali da to nije trebao da kaže, a posle su drugi državnici kao Orban i Borisov rekli da je Evropa doživela kolaps u pogledu saradnje. Tek kasnije je krenula neka evropska pomoć.

Zabrinjava ako vi dobijete negativnu ocenu u nekom izveštaju kao političar, predsednik jedne države, a izneli ste svoj stav, podelili svoje misli, postavlja se pitanje šta je demokratija, da mi ne smemo da mislimo.

Ne mislim da je lako sastaviti Vladu, nije to igra brojki i slova, to je komleksan i ozbiljan proces gde vi treba da sastavite najkompatibilniji mogući tim, koji treba da odgovori na izazove, da zadovolji očekivanja građana, da bude na raspolaganju našim građanima i da zajedno sa Predsednikom vodi državu u periodu koji je pred nama koji će biti veoma izazvovan. Ovde imamo dodatni izazov a to je korona, a iz toga proističe i ekonomski momenat i kriza koja je opasnost za svaku državu.

Jedan od ključnjih razloga je to, mi imamo nekih godinu ipo dana, limitiranja rada vlade i mi to nismo krili. Ova vlada ulazi u jedan težak period i posle godinu ipo građani treba da procena da li smo se dobro nosili pre sve u pogledu zdravsta, borbe protiv korone, ali i očuvanja naše ekonomije, naše suverenosti, nastavak evorpskih integracija i rasta standarda građana. MMF završavajući ovu misiju sa Srbijom dao zeleno sveto da Srbija može da poveća plate u javnom sektoru a to je veliki uspeh u doba korone, a kada su mnoge države doživele kraj, a mi smo dostigli taj nivo da možemo da povećavamo plate. Projekcija je MMF da ćemo imati za narednu godinu 6,5 procenata plusa. Danas u Srbiji sve funcioniše, time što smo pomogli našu privredu ozbiljnim podsticajima, pomogli smo penzionere, podićićemo plate, funkcioniše sektor bezbednosti, nikada se više nije investiralo u bolnice . To znači da će biti novih puteva, da će penzije moći da rastu, država je danas u stanju da skupi pare i investira na prava mesta.

Prirodno je da država pomogne izgradnju Hrama Svetog Save. Mi to ranije nismo imali, država je danas dala pare za završetak radova na Hramu Svetog Save. Mi završavamo Hram Svetog Save, ali i gradimo bolnice u Batajnici i Kruševcu, počinje i Klinički centar Vojvodine, gradimo auto-puteve, imao nikad više aviona kao država, policija bolja opremljena, gradimo stanove za službe bezbednosti.

Država će znati i umeti i moći da odgovori na izazove koje nam prave kriminalne grupe mi smo se borili i protiv korupcije, ona je pošast čovečanstva. Ali smo pokazali da i u borbi protiv tajkuna koji su do juče vodili državu iz senke i stekli ogroman profit da nisu nedodirljivi i da zakon važi za sve. Niko nije zaštićen, a i oni koji ih štite neće biti zaštićeni, bez obzira kome pripadaju, nekoj stranci ili su visoki državni službenici, snosiće odgovornost, jer država će ih sve pobediti. Proteraćemo te bande iz Srbije i neće oni ovde voditi svoje ratove, građani će svi biti bezbedneti.

Kako vidim Srbiju za 5 godina, kao gradilište, gde imamo više dece, gde imamo bolje škole, bolnice, snažiju vojsku, bolje puteve i pruge i zadovoljnije građane.

Da bismo to uradili, treba da imamo snažnu veru u nas same. Mi moramo da verujemo da ćemo da pobedimo u ovoj našoj utakmici. Potrebna nam je jedna zajednička vera. Mora da postoji ljubav prema državi, zastavi, da naučimo reči himne, zaključio je Vučević.