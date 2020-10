"HIT TVIT" bira najvažniju objavu nedelje! Dačić: Ja sam profesionalni političar, ova pozicija je za mene ostvarenje ciljeva!

Budite uz TV Pink i novo izdanje emisije koja je uzburkala javnost.

Dačić je komentarišući na početku emisije svoju novu dužnost i funkciju rekao da mu se čini kao da se sve dogodilo još odavno.

"Ja sam dugo godina u politici i započeo sam karijeru u Skupštini. Bio sam u svim mandatima Skupštine. Tamo sam se i našalio, da sam se vratio kući. Tamo sam gradio svoju političku karijeru, ali tamo je druga dinamika", rekao je Dačić i dodao da je zahvalan što je predložen za to mesto.

Kako kaže, izvršna vlast ima i prednosti i mane, i dodaje da je parlament baš politika.

"Čovek kada uđe u izvršnu vlast, ona ga malo i opije. Veoma sam zahvalan na ovoj funkciji, to je najviša funkcija koju sam do sada dobio", rekao je Dačić.

Ističe da je predsednik Vučić morao strateški da razmišlja kada ima nešto kadrovski u planu.

Dodik je rekao da je u Sarajevu uništena srpska zajednica, i dodaje da tamo nema vidljivog prisustva Srba u federalnom Sarajevu.

On je istakao da je stanje u BiH sa korona virusom veoma zabrinjavajuća, dodajući da u zdravstvenom sektoru ima još mesta ali i da je pitanje do kada će on moći da izdrži.

"Voleo bih da Srbija i Republika Srpska nabave vakcine, pa bih je svakako i primio", rekao je Dodik.

Radomirović je komentarišući epidemiju koronavirusa i komunikacije, rekao da je UNS nekoliko puta reagovao kada je bila onemogućena komunikacija Kriznog štaba sa novinarima, i u svim tim slučajevima smo reagovali.

"Važno je da građani budu obavešteni, jer ako nema informacija širi se panika i to ne koristi nikome", rekao je Radomirović.

Kako kaže, trebaće puno vremena da se sazna kako je epidemija uticala na celokupno društvo.

Dačić je komentarišući novu Vladu rekao da treba videti koliko vredi mesto predsednika Skupštine. Kako kaže, SPS je dobio predsednika Skupštine, generalnog sekretara i ministarstvo prosvete, kao i mesto ministra bez portfelja.

"Ne znam kako je neko izračunao da mi treba da imamo pet članova vlade, do sada smo imali, ali je SNS ovog puta osvojio mnogo više glasova nego ranije", rekao je Dačić.

Kako kaže, on je profesionalni političar i da je ovo za njega ostvarenje njegovih ciljeva.

"Ima puno novih ljudi, ima puno žena, najviše do sada. Ja sam apsolutno mirno dočekao današnji dan. Mene ne zanima ko će da bude ministar, već kakva će da bude rasprava u Skupštini", rekao je Dačić.

Radomirović je rekao da ga zanimaju oni iz SNS koji su ostali na funkcijama.

Kako kaže, sa strane izgleda da Vučić želi da okupi što širi krug ljudi u Vladi i oko nje, i da na taj način uspostavi stabilnost kako i u Vladi tako i u društvu.

Dačić je rekao da Vučić želi da rotira ljude na određenim funkcijama, ističe da on smatra da to može imati pozitivan impuls. Istakao je da je dolazak Gordane Čomić pokazatelj da predsednik želi da se vodi dijalog i da se čuje glas svih.

"Blagotvorno je za situaciju kao što je naša to što je ona došla", rekao je Dačić.

Dačić je rekao da je veoma zadovoljan što Selaković dolazi na njegovo mesto.

"Dobro smo sarađivali i ranije, mislim da će on biti odličan za vođenje spoljne politike", rekao je Dačić.

Dodik je istakao da ne poznaje sve nove ministre, ali dodaje da je za njih koji ne žive u Srbiji veoma bitno da ona bude jaka i kako kaže, čini mu se da je konfiguracija izuzetno jaka.

"Mislim da su to poslovi koji su sposobni da rade te poslove", rekao je Dodik.

Ističe da je Srbima iz RS mnogo bitno da imaju dobre odnose sa Vladom Srbije, kao i da budu posvećeni zajedničkim ciljevima i sporazumima.