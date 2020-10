"HIT TVIT" izabrao najvažniju objavu nedelje "BORBA PROTIV MAFIJE" Dačić: To je suštinsko pitanje, bobra protiv mafije je borba protiv kancera

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink bili su član Predstavništva BiH Milorad Dodik, predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić i Vladimir Radomirović, predsednik UNS-a.

Dačić je komentarišući na početku emisije svoju novu dužnost i funkciju rekao da mu se čini kao da se sve dogodilo još odavno.

"Ja sam dugo godina u politici i započeo sam karijeru u Skupštini. Bio sam u svim mandatima Skupštine. Tamo sam se i našalio, da sam se vratio kući. Tamo sam gradio svoju političku karijeru, ali tamo je druga dinamika", rekao je Dačić i dodao da je zahvalan što je predložen za to mesto.

Kako kaže, izvršna vlast ima i prednosti i mane, i dodaje da je parlament baš politika.

"Čovek kada uđe u izvršnu vlast, ona ga malo i opije. Veoma sam zahvalan na ovoj funkciji, to je najviša funkcija koju sam do sada dobio", rekao je Dačić.

Ističe da je predsednik Vučić morao strateški da razmišlja kada ima nešto kadrovski u planu.

Dodik je rekao da je u Sarajevu uništena srpska zajednica, i dodaje da tamo nema vidljivog prisustva Srba u federalnom Sarajevu.

On je istakao da je stanje u BiH sa korona virusom veoma zabrinjavajuća, dodajući da u zdravstvenom sektoru ima još mesta ali i da je pitanje do kada će on moći da izdrži.

"Voleo bih da Srbija i Republika Srpska nabave vakcine, pa bih je svakako i primio", rekao je Dodik.

Radomirović je komentarišući epidemiju koronavirusa i komunikacije, rekao da je UNS nekoliko puta reagovao kada je bila onemogućena komunikacija Kriznog štaba sa novinarima, i u svim tim slučajevima smo reagovali.

"Važno je da građani budu obavešteni, jer ako nema informacija širi se panika i to ne koristi nikome", rekao je Radomirović.

Kako kaže, trebaće puno vremena da se sazna kako je epidemija uticala na celokupno društvo.

PREDLOG BROJ 1 - ČEKAJUĆI BLADU

Dačić je komentarišući novu Vladu rekao da treba videti koliko vredi mesto predsednika Skupštine. Kako kaže, SPS je dobio predsednika Skupštine, generalnog sekretara i ministarstvo prosvete, kao i mesto ministra bez portfelja.

"Ne znam kako je neko izračunao da mi treba da imamo pet članova vlade, do sada smo imali, ali je SNS ovog puta osvojio mnogo više glasova nego ranije", rekao je Dačić.

Kako kaže, on je profesionalni političar i da je ovo za njega ostvarenje njegovih ciljeva.

"Ima puno novih ljudi, ima puno žena, najviše do sada. Ja sam apsolutno mirno dočekao današnji dan. Mene ne zanima ko će da bude ministar, već kakva će da bude rasprava u Skupštini", rekao je Dačić.

Radomirović je rekao da ga zanimaju oni iz SNS koji su ostali na funkcijama.

Kako kaže, sa strane izgleda da Vučić želi da okupi što širi krug ljudi u Vladi i oko nje, i da na taj način uspostavi stabilnost kako i u Vladi tako i u društvu.

Dačić je rekao da Vučić želi da rotira ljude na određenim funkcijama, ističe da on smatra da to može imati pozitivan impuls. Istakao je da je dolazak Gordane Čomić pokazatelj da predsednik želi da se vodi dijalog i da se čuje glas svih.

"Blagotvorno je za situaciju kao što je naša to što je ona došla", rekao je Dačić.

Dačić je rekao da je veoma zadovoljan što Selaković dolazi na njegovo mesto.

"Dobro smo sarađivali i ranije, mislim da će on biti odličan za vođenje spoljne politike", rekao je Dačić.

Dodik je istakao da ne poznaje sve nove ministre, ali dodaje da je za njih koji ne žive u Srbiji veoma bitno da ona bude jaka i kako kaže, čini mu se da je konfiguracija izuzetno jaka.

"Mislim da su to poslovi koji su sposobni da rade te poslove", rekao je Dodik.

Ističe da je Srbima iz RS mnogo bitno da imaju dobre odnose sa Vladom Srbije, kao i da budu posvećeni zajedničkim ciljevima i sporazumima.

PREDLOG BROJ 2 - ŠVAJCARSKI PACIJENT

Radomirović je komenarišući ovaj spor rekao da UNS prati suđenja novinarima u Beogradu i Srbiji i redovno obaveštavaju o tome na sajtu.

"Tražili smo ovu presudu od suda u Cirihu, oni su nam najpre rekli da će nam dostaviti presudu, a zatim su javili da ne mogu da pošalju zbog zaštite podataka o ličnosti, što je veoma čudno", rekao je Radomirović.

Kako kaže, niko nije objavio te dokumente, i dodaje da bi to trebalo da bude dokaz da su tuženi znali za suđenje.

"Napali su nas i rekli da vodimo hajku na njih, a upravo su oni ti koji su nas napali", rekao je Radomirović.

Kako kaže, ovde je došlo do promene originalne vesti i došlo je, ističe do kršenja kodeksa novinarstva.

"Ovo je jasan primer da su oni, prvo time što su izmenili originalnu vest, pa i to kako su montirali priloge i pisali saopštenja, stavili su se u funkciju vlasnika medija a ne u interes javnisti i to je veliko kršenje kodeksa novinara Srbije", rekao je Radomirović.

Radomirović je rekao da je takođe postojao pritisak na novinare da potpisuju ta saopštenja i da izlaze iz njihovog udruženja.

Dodik je rekao da N1 u Bosni i Hercegovini isključivo politički motivisan i dodaje da veruje da je isto tako i u Srbiji.

PREDLOG BROJ 3 - PRIZNAJTE KOSOVO

Dodik je naveo da Bosna i Hercegovina i formalno nije prznala takozvanu nezavisnost.

" Do sada je to bilo u nekom vakumu. Republika Srpska je uvek bila protiv toga", istakao je Dodik.

On je govoreći o situaciji u BiH, istakao da je urušen Dejtonski sporazum, da mnogi kažu da ne funkcioniše i da se ne zna šta će se dešavati.

"Nema mogućnosti da BiH nastavi da živi. Međunarodni kontekst je tu važan, ljudi u Republiku Srpsku doživljavaju kao svoju državu, a zagledani su u Srbiju. Nigde ne piše da Republika Srpska može da sprovede referendum o svom statusu, ali ni da je zabranjeno", rekao je Dodik.

Na pitanje da li je ideja, zajedništvo sa Srijom, on je rekao da će Republika Srpska će, ako do toga dođe, zamoliti Srbiju da ih primi u savezništvo.

Dačić je istakao da je jedna kosovska ministarka suprotno dogovoru u Vašingtonu pozvala Bosnu i Hercegovinu da prizna nezavisnost takozvanog kosova.

"Mogli bi da u ovim okolnostima dobiju najviše 92 glasa u UN", istakao je Dačić.

PREDLOG BROJ 4 - BORBA PROTIV MAFIJE

Dačić je smatra da Vučić raspolaže sa više informacija i zna zašto je baš sada govorio o borbi protiv mafije.

"Mafija udara na srce države, na sistem. Bobra protiv mafije je borba protiv kancera, ako ga ne odsečete rizikujete da izgubite", rekao je Dačić i ocenio da postoji opasnost da mafija ugrozi rad državnih organa i uruši poverenje u sistem.

"Milsim da predsednik Srbije ima određena saznanja šta se dešava, ko je u pitanju, ko im je možda pomagao, nečinjenjem i koliko je to ozbiljno i opasno za sistem i državu i zato je njegova rešenost veoma važna da nova vlada tu brobu protiv kriminala konkretizuje", istakao je on.

Dačić je istakao da će parlament da je borba protiv mafije suštinskom pitanje i da tom i parlament mora dati svoj doprinos.

"Naša uloga će biti da zajedno sa predsednikom Srbije i Vladom Srbije delujemo u cilju jačanja našeg jedinstva i stabilnosti", rekao je Dačić.

Radomirović je ocenio da bi bilo dobro da postoji više informacija o svemu.

"Svedoci smo da se džipovi dižu u vazdu, ubijaju ispred tržnih centara...pa pročitamo da su kriminalci, onda je pitanje zašto su na slobodni", rekao je on, ocenivši da sve to ima veze i sa korupcijom.

PREDLOG BROJ 5 - ZVEZDANAESTERAC

Dačić kaže da mu je odvratno da gleda ovakva prepucavanja klubova.

"Svuda postoji rivalstvo među klubovima, ali mislim da bi bilo dobro kada bi radili na tome da igraju dobar fudbal", rekao je on.

Radomirović je rekao da je ova tema povezana i sa prethodnim predlogom.

"Kada bude ubijen neki kriminalac, u novinama možemo da pročitamo da je bilo i vođa navijača. Oko sporta ima mnogo interesa i novca i to privlači i organizovani kriminal", dodao je Radomirović.

Kako su glasali gledaoci?

Ana iz Zrenjanina je glasala za predlog broj jedan.

Tanja iz Novog Sada je glasala za predlog broj četiri.

Glasali su i gosti u studiju - Dodik je izabrao predlog broj četiri, Dačić je glasao za predlog broj četiri, a Radomirović je podržao predlog broj dva.