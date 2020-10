PALMA: SULJO VRATI SE U NORMALU

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije reagovao na amandman poslanika stranke Sulejmana Ugljanina.

“Suljo vrati se u normalu da sarađuješ sa Srbijom. Ne može Srbija da ti bude 7 godina majka, a posle maćeha, a nakon toga i fašistička tvorevina. Suljo nisi u pravu. Građani i Raške oblasti ili Sandžaka i juga Srbije i Bošnjaci i Albanci žele da žive od svog rada, da rade i izvoze svoje proizvode i da kada dođu delegacije u Srbiju, što se i dešava, dođu i u Novi Pazar, jer nije Srbija samo Beograd. Da vide te delegacije kako žive Bošnjaci u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici. Ja imam mnogo prijatelja Bošnjaka i Albanaca i niko do njih ne misli onako kako misli Sulejman Ugljanin. Neće Ugljanin politički da propadne, ali stvara jednu ružnu sliku kod nekih srbomrzaca u evropskom parlamentu i u drugim institucijama gde se odlučuje o građanima Srbije. I Bošnjaci i Albanci su građani Srbije i ako im nešto ne odgovara treba to da iskažu na jedan civilizovan način i siguran sam da će, ukoliko su u pravu, ta greška biti ispravljena”, izjavio je predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma reagujući na amandman Enisa Imamovića iz SDA da se u naziv ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu doda i manjinsku samoupravu.

“Svaki predstavnik nacionalne manjine ima pravo da kaže da smatra da je ugrožen u delu Srbije gde živi, ali isto tako mi koji smatramo da to nije tako, da činjenicama i argumentima kažemo da nije u pravu. Mi moramo da se podsetimo da kada je u pitanju ravnomerni regionalni razvoj da država vodi računa o Raškoj oblasti ili Sandžaku, kao i o opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa. Novi Pazar je kao veliki grad dobio mnogo više nego neki drugi gradovi i to je dobro. Ali ne može da se kaže da je Sulejman Ugljanin koji je dobio manje od 1 posto glasova da je u pravu. Ugljanin sve vreme šalje militantne poruke, a ja ga vrlo dobro poznajem. 2004. godine je Sulejman Ugljanin na neposrednim izborima pobedio za gradonačelnika Novog Pazara i tada sam i ja izabran za gradonačelnika Jagodine. Mi smo nakon toga organizovali sastanak gradonačelnika iz Srbije u Jagodini i on je bio prijatno iznenađen, nakon čega je Ugljanin organizovao sličan skup u Novom Pazaru i bio je izuzetno dobar domaćin i tada mu poruke nisu bile kao poslednjih godina militantne. Ugljanin je na poslednjim izborima dobio 24 676 glasova, a šta ćemo sa onim drugima koji su u većini i koji nisu glasali za njega u Raškoj obalsti ili Sandžaku kako on kaže. Nije ovo 19. Ili 20. vek da ponovo neki političari misle da preko militantnih ratnih poruka vrate deo biračkog tela. Ja moram da pohvalim Rasima Ljajića koji predstavlja pravu politiku u Raškoj oblasti”, rekao je Marković.

“Moram da podsetim Ugljanina i njegove partijske drugove na poruke koje je prilikom poslednje posete Novom Pazaru slao predsednik Turske Erdogan da Bošnjaci i Albanci treba sada da vode jednu drugačiju politiku. Ne možemo da zaboravimo šta je bilo, ali mora da se ide napred. Mnogo veoma sposobnih privrednika ima u Raškoj oblasti. Ja sam do sada u raznim delegacijama vodio privrednike u 15 država, a deo delegacije uvek su bili i privrednici iz Novog Pazara i okoline. U Sankt Peterburgu je bio tadašnji gradonačelnik Novog Pazar Meho Mahmutović, koji je bio u delegaciji i u Rimu. U Sankt Peterburgu je bio i privrednik Edin Emirović, a u Rimu u našoj delegaciji je bio privrednik Salko Redžović, dok su u Beču bili privrednici Enes Biševac i Hasan Redžović. Enes Biševac je najveći distributer Mercedesa na Balkanu sa sedištem u Novom Pazaru, koji uziva ogromno poverenje na Balkanu a posebno u Srbiji. Novi Pazar je grad koji je poštovan od države Srbije i zato želim da pošaljem poruku Sulejmanu Ugljaninu da takvim militantnim porukama ne može ništa da doprinese. Predstavnici partija nacionalnih manjina ne treba da nacionalne manjine svađaju sa većinskim srpskim narodom, jer sva prava koje ima većinski narod imaju i nacionalne manjine i nijedna međunarodna institucija nije na to imala primedbe. Nijedna”, naglasio je predsednik Jedinstvene Srbije.”

"Kada nam je Sulejman Ugljanin bio domaćin u Novom Pazaru vodio nas je u manastir Sopoćani. Ne znam šta se to Suljo u tvojoj glavi odjednom promenilo. Da li će neko od predstavnika nacionalnih manjina biti u vlasti, o tome odlučuju građani koji glasaju u tom kraju”, zaključio je Marković.