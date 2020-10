KAKO ĆE DARIJA KISIĆ OBAVLJATI DVE FUNKCIJE? Doktorka progovorila o mestu ministarke u Vladi!

Član kriznog štaba Darija Kisić Tepavčević izjavila je danas da će njena nova funkcija ministarke biti uskađena sa svim poslovima koji se tiču eliminisanja koronavirusa

- Sve naše poslove obavljamo u svetlu pandemije. To treba da bude zadatak svih nas, bez obzira kakve znanično imamo funkcije. Uloga svakog od nas je da se spreči dalji prenos infekcije. To će biti i dalje borba kakve god imali nove dužnosti - istakla je Darija.

Dr Darija Kisić Tepavčević rekla je da je počastvovana pozivom da uđe u novu vladu, a ako se i dogodi da postane ministarka, neće odustati od borbe protiv koronavirusa.

- Svakako to ministrastvo pokriva i one nadležnosti i one objekte gde je najveća opasnost da se ovaj virus proširi, a to su starački domovi. Tu je širok sprektar drugih delovanja i drugih resora. Sada moramo sve da posmatramo kroz prizmu virusa koji nas okružuje. Ako želimo da se vratimo svakodnevnim aktivnostima moramo da kontrolišemo ovaj virus i da učinimo sve da ga eliminišemo - pričala je Darija.

Imenovanje novih ministara u Vladi Srbijhe najavljeno je ove nedelje.