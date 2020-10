VUČIĆEVIĆ ZA PINK: Porodica predsednika Vučića se targetira i dehumanizuje kako bi se predstavila KAO LEGITIMNA META

Predsednik Srbije, njegov brat i njegov sin, predstavljaju se u tajkunskim medijima kao kriminalci, a sve kako bi, ako bi im se nešto dogodilo, moglo da se kaže "ovo je posledica njihovog mafijaškog posla", kaže urednik "Informera".

Govoreći o napadima na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, njegovu porodicu, ali i na ministarke u novoj Vladi Srbije, Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik lista “Informer” kaže da je ovo “bolest mozga”.

- To više nije samo hejterska politika i samo Đilasovska mržnja, to je ozbiljna bolest mozga! Zamislite inverziju: da je Pink ili Informer napravio kolaž poput njihovog – da sa Šarićem, Kosmajcem i Miškovićem stavimo, recimo, Đilasa, Đilasovu ćerku i kuma Mlađana Đorđevića? Sada pitam zašto tzv. nezavisni novinari ćute. Vučićev sin je imao 16 godina kada je Darko Šarić uhapšen, a prošla vlast mu je omogućila da radi to što je radio. Sada je Danilo na istom kolažu sa Šarićem. Neko targetira i dehumanizuje Vučića i njegovu porodicu, a kako bi ih predstavili kao legitimne mete, da, ako im se nešto desi, može da se kaže: "eto, to je sve zbog njihovog mafijaškog posla" – kaže Vučićević.

Dodaje da je reč o mržnji i pokušaju da se vlast preotme na silu.

- Govore i o hapšenju Vukana, predsednikovog sina starog tri godine. Zamislite šta bi bilo da je neko sa druge strane medijske pozornice poludeo, pa rekao da treba uhapsiti I suditi malom detetu Dragana Đilasa ili Boška Obradovića. Ali to se nije desilo i neće se desiti, jer sa druge strane nemamo ludake – kaže urednik “Informera”.

Ističe da bi se “hejterska kampanja” vodila ko god da je izabran da bude član nove Vlade Srbije.

- Čuli smo pohvalu od “Blumberga”, koji inače nikada nije naklonjen Srbiji. Hvale nas jer našu vladu većinski čine dame i to je dobro jer su one odgovornije i racionalnije u rešavanju problema – kaže Vučićević.

Dodaje da u napadima na Vladu nema konkretnih argumenata, nema razloga da im se osporava kredibilitet, i sve se svodi na golu mržnju.

- Hoće li mi neko reći da je Anđelka Atanasković lose rešenje? Pa nije je Vučić džabe nazvao “Žena zmaj”. Ona je od gotovo zakatančene fabrike napravila firmu koja ima prihode 170 miliona evra na godišnjem nivou! Napravila je čudo i zaslužila je da bude u Vladi – kaže Vučićević.

Dodaje da se napada i Tomislav Momirović, jedan od najboljih biznismena u našoj zemlji. Dodaje da Momirović ne valja jer je u teškim vremenima stao uz svoju državu, Vladu i što je pohvalio poteze Srbije tokom pandemije.

- Tvrde da je Vučić najgori, da je nesposoban, da je upropastio Srbiju. Ako je sve tako, onda bi opozicija I njeni mediji trebalo da se raduju izborima kako bi na njima razbili aktuelnog predsednika i došli na vlast. Međutim, ne mogu da dođu na vlast sa pet odsto glasova! Ali misle da sa pet odsto glasova i huliganima zaslužuju da sun a vlasti. E, pa, ne ide!

Podsećaju da su nove ministarke, posebno dr Darija Kisić Tepavčević, nazvane “čepuljama”.

- Ako je neko zaslužio da ga pohvalimo i da mu aplaudiramo, to je, između ostalih, Kisić Tepavčević. Ona im ne valja jer radi za državu, a ne za Đilasa! Bori se u Kriznom štabu i izuzetan je stručnjak. Verujem da će odlično obavljati posao u svom resoru – kaže urednik. "Informera".