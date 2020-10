Potpredsednik SPS Novica Tončev, koji će biti ministar bez portfelja, kazao je večeras da još ne zna šta će biti njegovo konkretno zaduženje u novoj vladi Ane Brnabić.

Tončev je rekao da to zavisi od premijerkine odluke.

- To zavisi od premijerke, za šta me zaduži. To ne zavisi od mene - kratko je rekao Tončev.

On nije želeo da dalje kometariše svoje učešće u Vladi Srbije, samo je rekao da će se uskoro obratiti na konferenciji za novinare.