Vučević: Interesi građana i države moraju biti iznad stranačkih, tako ćemo Srbiju učiniti boljom i jačom

Драги моји напредњаци, увек је добро сетити се почетка 2008. године и свега онога кроз шта смо све пролазили до данашњег дана. Не можете љубити Господа ако не волите брата свога, ако се не чувате међусобно, немојте очекивати да вас други цене. Радите, питајте, немојте да мислите да све знате и да сте све постигли. Живот није спринт него маратон, и ми сви заједно морамо водити рачуна о држави и грађанима, и ти интереси морају бити изнад страначких интереса, а ми се не бојимо ни криминалаца ни тајкуна, ни политичара који су алави на њихов новац, јер имамо подршку грађана да развијамо и учинимо Србију бољом, снажнијом и јачом. Драги моји напредњаци, срећна крсна слава, живели и на многаја љета! #milosvucevic #potpredsednik #srpskanaprednastranka #krsnaslava #svetapetka