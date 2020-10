Srbija danas treba da dobije novu vladu koja će imati 24 člana, 21 ministarstvo i dva ministra bez portfelja.

Mandatarka Ana Brnabić je poslanicima izlažući ekspoze naglasila da će nova vlada biti vlada političkog i ekonomskog kontinuiteta i imaće šest ciljeva o kojima će posebno voditi računa.

-Ova vlada imaće šest ciljeva o kojima će posebno voditi računa - borba protiv kovida, Kosovo i Metohija, borba protiv organizovanog kriminala i rat protiv mafije, nezavisno odlučivanje Srbije, vladavina prava i ubrzanje reformi i dalje ekonomsko jačanje Srbije - naglasila je Brnabić.

Ona je rekla da će nova vlada u skladu sa potrebama, izazovima sa kojima se suočavamo i rezultatima otvoriti nove teme koje će dalje doprineti snazi naše zemlje i kvalitetu života u njoj.

"Svaki ministar će u svom resoru imati svoje prioritete"

U ekspozeu pred poslanicima, naglasila je da je neophodno da se gradi dalje na postignutim rezultatima, a svako od ministara će, u svom resoru, imati svoje prioritete, dok će vlada imati osnovne pravce delovanja. Brnabić je istakla je da je prvi cilj borba protiv virusa Kovid 19 i jačanja našeg zdravstva.

Drugi prioritet je očuvanje vitalnih interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Treći cilj je, kako je podvukla, borba protiv organizovanog kriminala i sveobuhvatni rat protiv mafije, dok je četvrti prioritet očuvanje nezavisnosti i samostalnog odlučivanja Srbije.

Zatim, peti prioritet novoj vladi su vladavina prava i ubrzanje reformi na našem evropskom putu, a šesti dalje ekonomsko jačanje Srbije. Ukazala je da je kao premijer Srbije 2014. godine, Aleksandar Vučić započeo transformaciju naše zemlje.

-Do 2017, kada sam kao mandatar predstavljala program za rad Vlade, ova prva (i najteža) faza transformacije je već dala očigledne rezultate. Srbija je postigla finansijsku i makroekonomsku stabilnost, značajno je smanjena nezaposlenost (na 13 odsto), počeo je da se vidi oporavak ekonomije (rast u 2016. je bio 3,3 odsto) - podsetila je ona.

Brnabić je navela da je Srbija značajno poboljšala uslove poslovanja što se videlo kroz skok na Duing Biznis listi Svetske banke i po tome što su strane direktne investicije u Srbiji 2017. već dostigle 2,6 milijardi evra.

"Srbija rešava neka od teških pitanja! Naša zemlja je kredibilan partner i politički i ekonomski "

Ukazala je da je Srbija krenula da rešava i rešila neka od teških pitanja koja su decenijama ozbiljno ugrožavala naš budžet kao što su Železara Smederevo i RTB Bor, a Srbija je, dodala je, postala kredibilan partner i politički i ekonomski.

-Ta Vlada bila je Vlada kontinuiteta sa ekonomskom, unutrašnjom i spoljnom politikom koju je postavio Vučić 2014. godine, s tim što je imala zadatak da krene u sledeću fazu transformacije naše ekonomije i našeg društva - objasnila je ona.

Brnabić je istakla da je ta transformacija, neophodna kako bi nastavili da gradimo našu ekonomiju i jačamo naše društvo, bila je sveopšta digitalizacija - privrede, obrazovanja i javne uprave. Ona je podvukla da je uspešno započeta važna transformacija ka društvu i ekonomiji zasnovanim na znanju i inovacijama.

-Ostvarili smo mnogo dinamičniji rast našeg BDP-a: od 2016. do 2020. godine, BDP Srbije je ukupno porastao 14,8 odsto. U 4. kvartalu 2019. godine i u 1. kvartalu 2020., Srbija je ostvarila najviši kvartalni rast BDP-a u Evropi, dok je u 2. kvartalu ostvarila jedan od najmanjih padova privrede - naglasila je Brnabić.

"Zemlja sa najboljim ekonomskim rezultatom u Evropi"

Ove godine bićemo zemlja sa najboljim ekonomskim rezultatima u Evropi - prenela je ona.

Stopa nezaposlenosti je, kako je ukazala, opala za preko šest odsto, a registrovana zaposlenost je porasla za skoro 10 odsto, što je oko 200.000 radnih mesta. Prosečne zarade su, kaže, danas više za 34 odsto, a minimalna zarada je povećana za 52 odsto u odnosu na 2016. godinu. Kreditni rejting Srbije je, podseća, unapređen sa BB- na BB+ i danas smo na korak od investicionog rejtinga.

-Učešće javnog duga u BDP-u je dodatno spušteno sa 67,8 odsto krajem 2016., na 48,4 odsto početkom 2020. godine. Iako je ove godine došlo do povećanja učešća javnog duga u BDP-u zbog krize uzrokovane korona virusom, Srbija je uspela da održi nivo učešća javnog duga u BDP-u ispod 60 odsto (56,8odsto) - rekla je Brnabić.

Ukazala je da je inflacija održana unutar predviđenih okvira ili je čak išla blago ispod njih. Strane direktne investicije su dostigle rekordnih 3,6 milijardi evra u 2019. godini, skoro duplo više nego u 2016. godini. Izvoz roba je dostigao 17,5 milijardi evra 2019. godine, što je skoro 46 odsto više nego 2015. godine.

Izvoz IT usluga u 2019. godini bio je, navodi, skoro dva puta veći nego u 2016. godini i iznosio je 1,42 milijarde evra. Suficit u 2019. godini u razmeni IT usluga najveći je u razmeni bilo koje robe ili usluge iz Srbije. U nekim oblastima, prema njenim rečima, Srbija je samo u ove prethodne tri godine otišla dalje i menjala se brže nego mnoge zemlje Evrope

-Od 2017. godine, Informatika je obavezan predmet u osnovnim školama od 5. razreda, kada učenici počinju da uče blokovsko programiranje, dok od 6. razreda uče i tekstualno programiranje, da bi se u 8. razredu već susreli sa elementima nauke o podacima - objasnila je ona.

Brnabić je ukazala da je od ove školske godine za prvake uveden predmet Digitalni svet kroz koji od malih nogu uče da shvataju svet u kome žive, i da budu spremniji, svestraniji i sa više samopouzdanja nego njihovi vršnjaci u drugim delovima Evrope i sveta.

-U srednjim školama skoro 2 odsto učenika ide u specijalizovana IT odeljenja. Obezbedili smo pristup internetu u svim osnovnim školama i uložili smo dodatnih 10 miliona evra u pristup brzom internetu za 1.000 škola. Danas imamo 10.000 digitalnih učionica, a kompletna digitalizacija škola mora da se završi do 2022. - rekla je Brnabić.

Prvi cilj Vlade Srbije biće borba protiv virusa kovid 19 i jačanje našeg zdravstva, izjavila je danas mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić.

Prvi cilj borba protiv kovida19 i jačanje srpskog zdravstva

-Pred nama su teški dani i teška zima i još jedna teška godina u kojoj ćemo morati da nastavimo ovu borbu - navela je Brnabić u ekspozeu.

Kaže da očekuju da će svet tek 2022. godine moći da se vrati u nekakvu normalnost, a da će se u ekonomskom smislu svet od ove krize oporaviti tek 2029. godine, s tim što će tada odnos snaga u svetu verovatno biti mnogo drugačiji.

U svemu tome, Srbija mora da nastavi da napreduje i mora da napreduje još brže, naglasila je Brnabić.

U prethodnom periodu, ulaganja u zdravstvenu infrastrukturu bila su izuzetno značajna i od 2016. obnovljeno je skoro 80 objekata primarne zdravstvene zaštite.U toku su radovi na šest velikih domova zdravlja, a pokrenute su i nabavke za dodatne objekte.

-Ulažemo više od 200 miliona evra u obnovu i izgradnju 20 opštih bolnica i zdravstvenih centara širom Srbije i više od 300 miliona evra u izgradnju i obnovu klinika i specijalizovanih bolnica. U toku su radovi na KC Srbije, gde će 1. faza biti gotova krajem 2021. godine. Uskoro očekujemo početak radova na kompletnoj rekonstrukciji i izgradnji KC Vojvodine (investicija oko 34 miliona evra) i objavu tendera za KC Kragujevac (30 miliona evra) - rekla je Brnabić.

Apsolutni prioritet biće da vlada završi započete projekte zdravstvene infrastrukture i započne nove, a pre svega izgradnju nove Univerzitetske dečje klinike, Tiršova 2.Prioritet je da se, u saradnji sa Vojskom Srbije, do kraja godine završe dve potpuno nove kovid bolnice, u Beogradu i Kruševcu.

-Nastavićemo da radimo na stalnom povećanju plata u zdravstvu, kao i u njihovu edukaciju, opremu na kojoj rade i uslove u kojima rade - poručila je Brnabić.

Podseća da su do 2013. godine, plate u zdravstvu bile sramno male -plata doktora specijaliste iznosila je 67,540 dinara, dok je plata medicinske sestre iznosila svega 32,454 dinara.Do 2020. godine, uspeli smo da plate doktora specijalista povećamo 57 odsto, a plate medicinskih sestara 67 odsto, naglasila je Brnabić.Da bi naše zdravstvo bilo još efikasnije u mandatu ove vlade mora da se otvori nova tema, a to je digitalizacija zdravstva.

-Moramo da obezbedimo svim građanima Srbije jedinstveni elektronski zdravstveni karton u kome će biti podaci iz svih zdravstvenih ustanova, dostupni građanima u svakom trenutku, a njihovim lekarima kad god su im potrebni - kaže premijerka.

Na taj način, građani će zaista biti postavljeni u centar zdravstvenog sistema. Povezan zdravstveni sistem će biti mnogo transparentniji, efikasniji i kvalitetniji, uz značajne uštede za državni budžet koje će onda moći da se usmere na zdravstvenu infrastrukturu i plate.

-Oblast zdravstva i biomedicinskih nauka, vidimo i kao značajnu priliku za razvoj naše ekonomije i naše političko pozicioniranje. Procena Svetskog ekonomskog foruma je da će svet 2040. godine trošiti 25 hiljada milijardi dolara godišnje na zdravstvo. Kao i u drugim oblastima gde tehnologija izaziva pravu revoluciju, novi igrači imaju šansu za rast koju ne bi imali da ovih promena nema. Mi želimo da što više njih bude iz Srbije i u Srbiji - rekla je Brnabić.

"Od ZSO, da budem jasna, ne odustajemo"

Brnabić izjavila je danas da će jedan od prioritetnih ciljeva buduće vlade biti očuvanje vitalnih interesa srpskog naroda na KiM i poručila da naša zemlja neće odustati od dijaloga i formiranja Zajednice srpskih opština.Istakla je da će, pored zdravstvenih, ova vlada imati ogromne političke izazove, pre svega u odnosima sa Prištinom, nastavkom dijaloga o normalizaciji i uspostavljanju ZSO.

-Od ZSO, da budem sasvim jasna, mi nećemo odustati. Mi držimo našu reč, stojimo iza našeg potpisa i očekujemo i od drugih kako bi u dobroj veri nastavili dalje razgovore - rekla je Brnabić u Skupštini Srbije.

Ističe da će nova vlada nastaviti da vodi politiku zaštite vitalnih nacionalnih interesa, mira i saradnje kada je Kosovo i Metohija u pitanju, a sa ciljem zaštite našeg naroda, kulturne i verske baštine na KiM, ali i mira i stabilnosti u čitavom regionu.

-Prioriteti ce biti nastavak vođenja pregovora sa Privremenim institucijama samouprave u Prištini, unapređenje ekonomskog razvoja i uslova života srpskog stanovništva na KiM i podrška povratku interno raseljenih lica - navela je Brnabić.

Na tom važnom pitanju koje je, ističe, i najveći izazov za dugoročno održivu bezbednost i stabilnost čitavog regiona, vlada će sve svoje aktivnosti i poteze koordinirati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predstavnicima srpskog naroda na KiM.

-Nacionalno i političko jedinstvo po ovom pitanju je naš apsolutni prioritet - zaključila je Brnabić.

Presecanje izvora finansiranja i mreže uticaja mafije

Brnabić je istakla da će presecanje izvora finansiranja i razbijanje mreže uticaja u državnim organima, politici i medijima onih koji se bave organizovanim kriminalom, biti dve ključne tačke kojima će se zadati "odlučujući udarac organizovanom kriminalu".

Brnabić je u ekspozeu pred narodnim poslanicima naglasila da je pred novom vladom ozbiljna i teška borba protiv organizovanog kriminala i mafije, koja je, kako je navela, pomislila da je jača od države i da može njome da upravlja.

-Naš posao je da pokažemo da je država uvek jaka, da sa institucijama nema igranja, da se nikakve veze između predstavnika institucija i kriminalaca neće tolerisati i da niko od njih neće biti zaštićen - poručila je Brnabić.

Kako je naglasila, u ovoj borbi prevashodno se obraća bezbednosnim službama koje se moraju posebno baviti bezbednošću predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, koji je objavio i pokrenuo rat protiv mafije.

-Svedočimo svaki dan najmonstruoznijim i najbezobzirnijim napadima na njega i njegovu porodicu samo i isključivo sa jednim ciljem: da ga dehumanizuju i kriminalizuju do te mere da svaki napad na njega - verbalni ili fizički - postane očekivan i razumljiv - kaže Brnabić.

Ona je navela da je finansijska moć onih koji se bave organizovanim kriminalom ogromna.

-Naša energija da se ovome suprotstavimo mora biti veća. Ovo ću i lično shvatiti kao jedan od mojih zadataka i boriću se za istinu, svakodnevno i neumorno, protiv svih laži koje plasiraju protiv predsednika Republike i njegove porodice - rekla je Brnabić i dodala da će za pobedu nad organizovanim kriminalom biti preko potrebno učešće svih grana vlasti, a, pre svega, pravosuđa.

-Pružićemo punu zaštitu svima koji su uključeni u borbu protiv organizovanog kriminala, svaki policijski i finansijski inspektor, tužilac, sudija, novinar ili državni funkcioner koji bude na meti kriminalnih bandi biće pod zaštitom - naglasila je ona.

Očekuje u tom smislu podršku svih građana Srbije, ali i apsolutnu podršku zakonodavne i sudske vlasti.

-Ovo je borba za našu zemlju i za budućnost naše dece. Nemam dilemu, u borbi između države i mafije, država će izaći kao pobednik i garantujem da ćemo umeti da zaštitimo volju naših građana i čoveka kome su oni direktno i lično dali poverenje da vodi Srbiju u nove pobede - zaključila je Brnabić svoj ekspoze pred poslanicima Skupštine Srbije.

"Dalje ekonomsko jačanje Srbije i podizanje standarda građana"

Dalje ekonomsko jačanje Srbije i podizanje životnog standarda građana biće među glavnim prioritetima Vlade Srbije, poručila je danas mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić.

-Ova vlada mora da radi još više, sa još većom energijom i većom predanošću, jer iako nismo ona zemlja kakva je Srbija bila do pre šest ili sedam godina, ni sa ovim rezultatima nisu svi ljudi u Srbiji osetili dovoljno i konkretno poboljšanje kvaliteta života - rekla je Brnabić u Skupštini Srbije, gde je predstavila ekspoze.

U smislu koliko novca imaju u svojim novčanicima, šta sebi i svojoj deci mogu da priušte za taj novac, da li imaju asfaltiran pun do kuće, da li njihova deca i unuci imaju internet u svom selu, da li mogu lako do dođu do lekara i dobiju adekvatnu negu, dodala je Brnabić.

Istakla je da će biti realizovan program "Srbija 2025", kao program konkretnih oblasti i lista konkretnih projekata vrednih blizu 14 milijardi evra na kojima će vlada raditi kako bi do kraja 2025. godine stigli do zacrtanog cilja: 900 evra prosečne plate u Srbiji i između 430 i 440 evra prosečne penzije.To su projekti, kako kaže, koji će u svakom smislu značiti mnogo bolji kvalitet života za sve naše građane.U putnoj infrastrukturi za svega nekoliko godina uspeli smo da izgradimo 320 km novih autoputeva, što je više nego u prethodne četiri decenije, rekla je Brnabić.

Započeta je izgradnja još 290 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, navela je ona.

Nastavljena je izgradnja autoputa "Miloš Veliki" do Požege, započeli smo izgradnju Moravskog koridora od Pojata do Preljine. Gradimo deonicu Ruma - Šabac - Loznica i autoput od Beograda ka Sarajevu (deonica Kuzmin - Sremska Rača)", navela je Brnabić.Takođe, Valjevo će biti povezano autoputem "Miloš Veliki" deonicom Iverak - Lajkovac.

-Uskoro završavamo i poslednju deonicu na brzoj saobraćajnici Kragujevac - Batočina, a radovi su u toku i na obilaznici oko Beograda, od Ostružnice do Bubanj potoka - kaže Brnabić.

Kada govorimo o železničkoj infrastrukturi, navodi da su započeti radovi na brzoj pruzi Beograd - Novi Sad i da će već krajem sledeće godine naši građani putovati između ova dva grada za 25 minuta.

Sledeće godine počinjemo sa izgradnjom Fruškogorskog koridora, metroa u Beogradu i Autoputa mira deonicu Niš - Pločnik koja je izuzetno važna za Prokuplje i Kuršumliju. Nastavljamo pripremu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju autoputa Beograd - Zrenjanin - Novi Sad (tzv. Vojvođansko P) i brze saobraćajnice Sombor - Kula - Vrbas - Bečej - Kikinda, kojima ćemo povezati sve delovi severa zemlje, kaže Brnabić.

Navodi i da izdvajamo sredstva za izgradnju severne obilaznice oko Kragujevca, obilaznice oko Loznice i obilaznice oko Novog Sada sa novim mostom preko Dunava, a do 2023. godine treba da započnu radovi na autoputu "Vožd Karađorđe" i izgradnja južnog kraka autoputa Beograd - Sarajevo (deonica Požega - Užice - Kotroman).

Nastavak izgradnje autoputa na Koridoru 11 "Miloš Veliki" od Požege do Boljara ostaje jedan od prioriteta.

-Nastavljamo i sa modernizacijom i rekonstrukcijom železničke mreže. Sledeće godine počinjemo sa radovima na deonici brze pruge Novi Sad - Subotica i sa modernizacijom pruge Niš - Dimitrovgrad, a istovremeno radimo na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za modernizaciju pruge od Beograda do Niša, i od Niša do Preševa - naglasila je ona.

Nakon završetka pripreme dokumentacije čija je izrada u toku, započećemo sa radovima na rekonstrukciji barske pruge, čime će glavni železnički pravci na Koridorima 10 i 11 u potpunosti biti pokriveni, rekla je mandatarka.Ubrzo će biti gotova i tehnička dokumentacija za izgradnju savremenog Dispečerskog centra iz koga će se upravljati celokupnim železničkim saobraćajem u Srbiji.Brnabić kaže se završetak očekuje 2023. godine.Ističe da vlada neće zaboraviti istok zemlje.Pored izgradnje autoputa "Vožd Karađorđe", radiće se i na izgradnji brze saobraćajnice do Golupca, od Koridora 10 preko Požarevca i Velikog Gradišta.S ve ove investicije biće propraćene gasifikacijom ove regije i formiranjem zone specijalizovane za hemijsku industriju u Prahovu, navela je ona.

Radovi na proširenju kapaciteta Luke Prahovo će započeti sledeće godine i, na ovaj način, uz postojeće investicije, istočni deo zemlje postaje neuporedivo konkurentniji za privlačenje stranih i domaćih investitora, rekla je Brnabić.

Takođe, biće nastavljeno ulaganje u razvoj vodnog saobraćaja, a aerodrom Morava će biti proširiti sa još jednom dodatnom pistom.Program "Srbija 2025" predviđa i ulaganja u poljoprivredu, turizam, digitalizaciju i obrazovanje, sportsku infrastrukturu, kulturu, zdravstvo, brigu o mladima i populacionu politiku.

-On će nam biti zvezda vodilja u našem radu na konkretnim projektima kako bi se, u svakom smislu, dalje unapređivao kvalitet života svih građana Srbije - rekla je Brnabić.

"Obrazovanje ostaje prioritet"

Brnabić naglasila je da će obrazovanje ostati jedan od ključnih prioriteta nove vlade, te da će se raditi na osnaživanju ljudskih kapaciteta.

-Od aprila sledeće godine, Srbija će prvi put imati jedinstveni informacioni sistem prosvete - naglasila je Brnabić u svom ekspozeu u Skupštini Srbije.

Ona je dodala da će Srbija prvi put imati jasan pregled celokupnog obrazovanog sistema koji će omogućiti da se donose informisane odluke o strateškim ulaganjima, kako bi se adekvatno odgovorilo na potrebe srpskog društva i ekonomije.

Kako objašnjava, u Srbiji će se tačno znati koliko je država uložila novca u formalno obrazovanje svakog građanina i kako da se poboljšaju efekti tih ulaganja.

-U narednom periodu dodatno ćemo podržati razvoj predškolskog vaspitanja povećanim ulaganjima u vrtiće, opremanjem predškolskih ustanova i podrškom stručnom kadru - istakla je Brnabić i naglasila da su uvođenje dualnog obrazovanja na visokoškolskim ustanovama i završavanje nove Strategije obrazovanja važni zadaci koji su pred Srbijom.

Kada je reč o srpskoj dijaspori, Brnabić je podsetila da je u prethodnom mandatu vlade pojednostavljen postupak priznavanja inostranih diploma, izmenjena Uredba o carinskim povlasticama kako bi ljudi iz dijaspore mogli da se vrate u Srbiju, ne plaćajući carine na sopstvenu imovinu.

-Uveli smo poreski podsticaj za zapošljavanje povratnika i pokrenuli 'Tačku povratka' koja pruža informacije našoj dijaspori na koje sve načine može biti uključena u srpsko društvo - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da "Tačka povratka" već radi na proširenju svog programa kako bi u budućnosti bila ne samo partner dijaspori prilikom povratka, već i partner u pronalasku zaposlenja, poslovnih, investicionih i drugih prilika u Srbiji.

Ona je takođe naglasila da mora da se nastavi rad na jačanju inovacionih kapaciteta kako bi se nastavila tranzicija ka ekonomiji zasnovanoj na inovacijama i znanju, proizvodnji i aktivnostima sa većom dodatom vrednošću, i time poveća naša opšta konkurentnost.

-Tokom mandata prethodne Vlade izgradili smo važnu inovacionu infrastrukturu. Danas Srbija ima četiri Naučno-tehnološka parka u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Čačku, a Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada dobio je potpuno novu zgradu kako bi povećali svoje kapacitete - istakla je ona.

Dodala je da se uskoro završava još jedna zgrada Elektronskog fakulteta u Nišu, a tokom sledeće godine i dodatnu zgradu Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu.

-U mandatu ove Vlade moramo da započnemo izgradnju Biosens instituta u Novom Sadu, dodatnu zgradu Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, završimo izgradnju Istraživačko-razvojnog instituta u Kragujevcu i pružimo podršku privatnim inicijativama za otvaranje istraživačkih centara u Srbiji - zaključila je Brnabić.