“Pandemija virusa korona utiče na sve događaje u svetu, pa i na svetsku diplomatiju! Nije iznenađenje što je Lavrov otkazao posetu Srbiji” (VIDEO)

Svi tvrde da je korona izmišljen virus, ali se pokazalo da to nije tako. Ona sada utiče i na svetsku politiku, kažu sagovornici Pinka.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov nalazi se u samoizolaciji, zbog kontakta sa osobom zaraženom koronavirusom, a sve planirane posete i sastanci se odlažu.

Inače, šef ruske diplomatije je trebalo da doputuje u radnu posetu Srbiji 28. i 29. oktobra. Bio je predviđen sastanak sa predsednikom Srbije, kao i prisustvovanje svečanosti povodom završetka unutrašnjeg uređenja Hrama Svetog Save i paljenja Večnog plamena na groblju Oslobodilaca Beograda. Kako mediji prenose, predsednik Rusije Vladimir Putin nije imao kontakt sa Lavrovom.

Pandemija virusa korona utiče na sve događaje u svetu, pa i na svetsku diplomatiju, rekao je za Novo jutro TV Pink dr Dragan Radenović akademik.

- Ovakav razvoj događaja je bio očekivan, pandemija korone dosta utiče na sve sfere društva u svetu. Tako je bilo i izvesno da se dogodi odlaganje posete Lavrova Srbiji – kaže Radenović.

Istoričar Nemanja Starović objašnjava da je jedna stvar izvesna, a to je da ništa neće biti isto nakon pandemije virsa korona, i to je on na šta svet treba da se pripremi.

- Svi tvrde da je korona veštački izazvana, ali izvesno je da to nije tako. Činjenica je da ostavlja posledice na raznim poljima, pa i ova poseta koja je bila očekivana – kaže Starović.