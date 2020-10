Selaković je rekao da će se od sutra i fizički posvetiti samom ministarstvu i biti sa zaposlenima, sa kojima će razgovarati i truditi se da razume ne samo potrebu države i sistema, već i da rukovodi ministarstvom u kom ne radi mali broj ljudi.

Selaković je izjavio da je cilj srpske diplomatije da bude glavni oslonac i glavni sprovodilac spoljne politike Srbije koju vode predsednik Srbije Aleksandar Vučić i Vlada Srbije.

- Ovo je period, kako je to danas rekla predsednica Vlade u svom ekspozeu, u kome je Srbija počela ponovo da pobeđuje. Iza tih pobeda koje se nižu nekoliko prethodnih godina krije se jedan neumoran, krvnički uporan žestok rad i posvećenost otadžbini i samom poslu, državnom poslu - rekao je Selaković za TV Pink 3 Info.

Kako kaže, nesumnjivo da će ono što je uz predsednika Vučića imao priliku da nauči, radeći kao generalni sekretar, i stečeno iskustvo biti od nemerljive pomoći u rukovođenju ovim resorom.

- Postoje dva resora u vladi koja su po našem Ustavno-pravnom sistemu značajno više vezana za instituciju predsednika države, a to su Ministarstvo odbrane i Ministarstvo spoljnih poslova. Tako da, moja saradnja sa našim predsednikom i njegovim kabinetom i dalje ostaje veoma aktuelna - naveo je Selaković.

Govoreći o tome što se zbog pandemije mnogi sastanci održavaju onlajn Selaković kaže da je potrebno da se u svemu neuobičajenom, novom i izazovnom treba potruditi da se pronađe i neka dobra stvar.

- Ključ diplomatije jeste u ličnom, direktnom kontaktu, živoj ljudskoj reči. To jeste jedna vrsta moći ubeđivanja u stavove i veština da onoga ko vam nije istomišljenik ili podržavalac dobijete partnera, u nekoj fazi i prijatelja sa kojim ćete zajednički moći da radite - kazao je Selaković.

Kako dodaje, Srbija je zemlja koja među određenim državama u međunarodnoj zajednici ima istorijske i istinske prijatelje i nije više sama kao što je to bila devedesetih godina.

- Srbija je danas u svetu prepoznata kao jedna ozbiljna i organizovana država, kao država koja ima ozbiljno rukovodstvo i čija reč u međunarodnoj zajednici nešto ozbiljno znači. Kada se nešto dogovorite danas sa predsednikom Srbije, onda znate da ste se dogovorili - kaže Selaković i dodaje:

Selaković ističe da Srbija danas ima rukovodstvo koje itekako dobro razume međunarodne odnose.

Upitan gde će prvo pogledati kao ministar spoljnih poslova, odnosno koji će biti prvi kontakt koji će ostvariti Selaković kaže da će prvo pogledati u naše nacionalne i državne interese.

- Predsednik Vučić je više puta govorio o tome i to jeste suština naše politike. Ne vodimo mi ni prozapadnu ni proistočnu politiku, mi vodimo srpsku politiku. Ta politika se pokazala, ne samo u ovom periodu od 2014. godine do sada, koliko je kompleksna i koliko nije jednostavna za sprovođenje - izjavio je Selaković.

On kaže da je Srbija zemlja koja se nalazi na evropskom putu i koja je opredeljena za vojnu neutralnost.

- Mi smo država koja ljubomorno čuva, unapređuje i gradi svoja dugogodišnja, višedecenijska, tradicionalna prijateljstva sa Ruskom Federacijom, sa NR Kinom i koja se trudi i naročito u poslednjih nekoliko meseci da ozbiljno menja na bolje i gradi neke nove odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama - istakao je Selaković.

Prema njegovim rečima, Srbija napokon sedi na svojoj stolici, na kojoj se ne sedi nimalo lako.

- Oni koji su u stanju da to kritikuju i koji nisu u stanju da shvate šta je srpska stolica, najčešće nikada nisu bili u stanju ni da sednu na srpsku stolicu, jer su tražili neku tuđu slepo verujuću da će na toj tuđoj uspeti da se osete Srbima i da rade na svoju zemlju onako kao što treba da se radi - naglasio je Selaković.

Selaković odlično peva

Ksenija Vučić je na kraju emisije rekla da slučajno zna da novi šef diplomatije peva daleko lepše i prijatnije nego prethodni. Selaković je na to sa osmehom odgovorio da je to stvar ukusa i da je rezervisano za one koji su dragi prijatelji.