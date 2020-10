BILČIK ČESTITAO PREMIJERKI BRNABIĆ: Srbija je snažno posvećena svom evropskom putu

- Zadovoljan sam što čujem da Srbija ostaje snažno posvećena svom evropskom putu. Očekujem da zajedno sa partnerima u Srbiji radimo na koracima koji će doneti novu dinamiku pristupnom prcesu - poručio je Bilčik sa svog Tviter naloga.

Congratulations to @SerbianPM on the appointment of her new cabinet. Pleased to hear that #Serbia remains strongly committed to its pro-European path. I look forward to working together with Serbian partners on steps that can bring a new dynamic to the accession process.🇪🇺🇷🇸