VUČIĆ POŽELEO TUSKU DOBRO ZDRAVLJE: Da se brzo vratite na posao...

- Želim vam dobro zdravlje i da se brzo vratite na posao - napisao je Vučić na zvaničnom Tviteru nalogu predsednika Srbije.

Tusk, koji je i bivši predsednik Evropskog saveta, nalazi se od 27. oktobra u samoizolaciji zbog simptoma koji ukazuju da je inficiran Kovidom 19.

Dear friend @donaldtusk, I wish you good health and a fast return back to work.