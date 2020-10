POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA PRVI RADNI DAN NOVE MINISTARKE DARIJE! Zoran Đorđević je dočekao sa cvećem i predao joj dužnost (FOTO+VIDEO)

View this post on Instagram

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић у складу са протоколом о примопредаји дужности у органима државне управе данас је у Палати Србија предао дужност новопостављеној министарки професорки докторки Дарији Кисић Тепавчевић и пожелео успешан мандат, истакавши да је сигуран да ће дати свој максимум током вршења функције. Ђорђевић је предао новој министарки Кисић Тепавчевић извештај о раду у претходне три године и четири месеца свог мандата као и извештај ДРИ, како би тиме упутио Кисић Тепавчевић у стање ресора којим ће она руководити. „Била је част и привилегија обављати дужност у овом Министарству. Министарки Кисић Тепавчевић желим срећу и успех у раду, сигуран сам да ће успети да на адекватан начин одговори свим изазовима“, рекао је Ђорђевић. Министарка Кисић Тепавчевић је захвалила Ђорђевићу на искуствима која јој је пренео и истакла да ће се преданим радом борити за обезбеђивање бољих услова живота и рада грађана Републике Србије. „Потрудићу се да на најбољи начин одговорим изазову који је преда мном“, поручила је Кисић Тепавчевић.