TERORIZAM NIKAD NEĆE POBEDITI! Vučić poslao snažnu poruku francuskom narodu!

On je to napisao na Tviteru, povodom dva napada u Francuskoj, u Nici i Avinjonu.

- Naše misli su sa porodicama ubijenih u terorističkom napadu u Nici, narodom Francuske i predsednikom Emanuelom Makronom. Terorizam nikada neće pobediti moralne i ljudske vrednosti koje delimo - napisao je Vučić.

All our thoughts are with the relatives of those murdered in the terrorist attack in Nice, the people of France and President @EmmanuelMacron. Terrorism will never win over the moral and human values we share.