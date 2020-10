VUČIĆ NA OTVARANJU GALERIJE BEOGRADA: Ovo je naš novi SIMBOL! Beograd postaje glavni grad CELOG REGIONA i ponosan sam na to!

Srećan sam jer smo ostvarili jedan san, od močvare napravili smo nešto što izgleda lepo i ima vrednost. Ovde su i nova radna mesta, cene kvadrata takođe sakaču i svi treba da budemo ponosni na to. Očekujem da tržni centar bude pun nakon korone i pronalaska vakcine, rekao je predsednik Vučić danas tokom obilaska Galerije Beograda.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je otvaranju Galerije Beograd u okviru Beograda na vodi, koja će biti najveći tržni centar u regionu. Sa njim su na otvaranju bili i predsednik kompanije Eagle Hills Mohamed Alabar, premijerka Ana Brnabić i ministar Siniša Mali.

- Svaki dan gledam kako ovo raste! Lepo izgleda. Kada izađem sa posla vidim ovo - rekao je Vučić tokom obilaska Galerije Beograd.

-Da dočekamo da i stranci ovde dođu da rade kod nas. Veliko je ovo. Kada prođe korona i dođe vakcina, biće ovo puno - dodao je predsednik Vučić.

-Malopre šetajući TC razgovarao sam sa Muhamedom i setio sam se dana kada sam svoje snove, on je to nazvao vizijom, podelio sa njim i kada smo razgovarali kako da iz močvarne žabokrečine, da ceo jedan kraj koji je ličio na smećarnik, napravimo u nešto nestvarno. Kada imate snove, ne delite ih sa mnogo ljudi. Gotovo svi su bili protiv. Uz podršku Ane i Siniše Malog malo njih je verovalo u to - rekao je predsednik Vučić.

Kaže da je ponosan na to kako kako Beograd na vodi danas izgleda. Kako kaže, izlazak na jednu od najlepših reka sada izgleda još lepše.

-Naš Beograd je sada glavni grad celog regiona i to ne samo otvaranjem ovog tržnog centra koji ne možete da obiđete. Video sam nasmejane ljude, koji rade u buticima, restoranima, koji vide i osećaju novu energiju i žele da osiguraju budućnost. Ovde će da radi oko 5.000 ljudi, na ovom objektu je oko 1.100 ljudi je radilo svakog dana - naglasio je predsednik Vučić.

-Izdržali smo sve napade zbog pokušaja da ostvarimo snove. Svakog dana iz Predsedništva gledam ovu kulu, kada bude završena, bićemo ponosni. Nova radna mesta za oko 1.000 ljudi! Ljudi će ovde dolaziti da uživaju, izborili smo se za naš san - kazao je Vučić.

Vučić o smrti Amfilohija "Moje saučešće svom srpskom narodu"

Vučić je izrazio danas saučešće poglavaru Srpske pravoslavne crkve patrijarhu Irineju, vernicima SPC, srpskom narodu i posebno srpskom narodu u Crnoj Gori povodom smrti mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija.

- Voleo bih da je vest netačna. Obavestili su me da se Mitropolit jutros upokojio, al se nadam da je vest netačna, ako je tačna, svom srpskom narodu izjavljujem saučešće - rekao je predsednik.

Mitropolija crnogorsko-primorska saopštila je da je mitropolit Amfilohije preminuo jutros u 8.20 u Kliničko-bolničkom centru Crne Gore.

"Oktobar završavamo u suficitu" Vučić je rekao da će Srbija zabeležiti suficit u budžetu na kraju oktobra, što je, kaže, bilo gotovo nemoguće. - Imaćemo veliki deficit na kraju godine, zbog korone, ali ovo su svakako izvanredni rezultati, što govoti da možemo bolje i brže - rekao je Vučić novinarima na otvaranju Galerije Beograd, tržnog centra u Beogradu na vodi. Vučić je podsetio i da je Srbija danas prva po stopi rasta u Evropi, što nije bila nikada ranije.

"Hvala svima koji su verovali u ovaj san"

Kaže da je za sprpsku privredu važno otvaranje ovakog šoping mola.

-Ponosan sam na ovaj projekat, i na sve što smo uradili do sada. Hvala im što su verovali u moje snove. Kada hoćete da radite marljivo možete da napredujete - kazao je on.

-Ni iz čega stovrili smo veliku vrednost, uradili smo nešto na šta treba da se ponosimo. Dobili smo zapošljavanje ljudi, veliku vrednost od nečega što nije imalo vrednost. Meri se u milijardama. Naravno da i privrednici imaju koristi od ovoga. Oko sedamdeset odsto ljudi vidi rezultate, ponosan sam i na to - kazao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara.

Kaže da je izgradnja Beogrda na vodi podigao cenu kvadrata u okolini.