Krkobabić i PUPS dobio punu podršku Saveza penzionera Srbije i Pokreta trećeg doba Srbije

Danas su u Beogradu Savez penzionera Srbije, Pokret trećeg doba Srbije i Partija ujedinjenih penzionera Srbije – PUPS, potpisali memorandum o unapređenju međusobnih odnosa i saradnje, čiji je zajednički cilj: bolji status i bolji standard penzionera u Srbiji.

Memorandum su potpisali predsednik Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Milan Krkobabić, predsednik Saveza penzionera Srbije, prof. dr Andreja Savić i predsednik Izvršnog odbora Pokreta trećeg doba Srbije, prof. dr Momčilo Talijan.

U Memorandumu se navodi da Savez penzionera Srbije i Pokret trećeg doba Srbije podržavaju aktivnosti PUPS-a u ostvarivanju državne politike u oblasti koje se odnose na statusna pitanja i društveni položaj penzionera i starijih lica u Republici Srbiji.Predsednik PUPS-a, Milan Krkobabić, je nakon potpisivanja memoranduma istakao:

„Radimo krupnu stvar za penzionere. Ovo je prvi ozbiljni principijelni memorandum. Tu smo da zajedničkim snagama definišemo poziciju najstarijih građana Srbije i ne samo da je definišemo, nego da tu poziciju, da taj položaj, pravim, osmišljenim aktivnostima permanentno, iz dana u dan popravljamo. To je naš zadatak. Penzije redovne i sigurne - tu smo saglasni i tu neće biti dileme i tu je izuzetan doprinos ove vlade, predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića i snažan doprinos svih vas i PUPS-a za postizanje ključnih ekonomski održivih faktora koji garantuju da nam je blagajna sigurna i da penzije mogu da budu redovne. Hoćemo da dugoročno penzije ne zaostaju za rastom zarada!“

Govoreći o međusobnoj saradnji, Krkobabić je naglasio da je poslanička grupa u skupštini Srbije PUPS- 3P promoter svih dobrih aktinosti i Saveza penzionera Srbije i Pokreta trećeg doba Srbije, ali i njihovih kritičkih stavova uz koje uvek ide i valjana alternativa, koju državni organi Republike Srbije rado prihvataju. Milan Krkobabić je naglasio značaj povezanosti PUPS-a i sela Srbije.

„Osim onih opštih državotvrnih razloga, ekonomskih, bezbednosnih tu je i činjenica na selu danas u 570 hiljada domaćinstava živi naš najstariji živalj. Prosečna starost nosioca poljoprivrednih gazdinstava je 63 godine. Mnogi od njih bi za dve tri godine mmogli da zakucaju na vrata penzionog fonda.. Istovremeno već ih je preko 170 hiljada u penziji sa relativno malom penzijom od koje žive. Naš cilj je da brinemo o najstarijim sugrađanima među kojima ima i onih koji nisu penzioneri i nemaju suigruan izvor prihoda. Zato smo tu da svi zajedno pomognemo da najstariji ne brinu, poogotovo sada u jeku pandemije, kao i da sačuvamo dostoojanstvo koje je nekim ljudima važnije oi od hleba. To su ljudi koji su izgradili ovu zemlju.“

Prof. dr Andreja Savić, predsednik Saveza penzionera Srbije pozitivno je ocenio saradnju sapredsednikom PUPS-a Milanom Krkobabićem i naglasio da zajedno imaju formulu uspeha sa ciljem da pomognu njastarijim građanima Srbije, naročito onima koji nemaju uslva da budu penzioneri.

„Strategija ostaje nepromenjena, primerićemo taktiku. Posebno želim da čestitam predsedniku PUPS-a Milanu Krkobabiću imenovanje za ministra za brigu o selu, i očekujem da, bez obzira na njegovu novu funkciju, on nastavi da se bavi pre svega brigom o penzionerima na način na koji je to do sada činio: dosledno i uporno.“

I Predsednik Pokreta trećeg doba Srbije, prof.dr Momčilo Talijan zadovoljan je saradnjom sa PUPS-om i njgeovim predsenikom, Milanom Krkobabićem i istakao je da u ostvarivanju ovog memurandama sebe vidi kao integratora u stimulaciji kulture, rekreacije i dobrih stilova i načina života za bolje stranje.

„Današnjim potpisivanjem dajemo svoj skorman prilog aktuelnom nastojanju rukovodstva da stvarno i institucionalno uspostavi društveni dijalog. Posebno mi je drago što su oba predsednika, a naročioto predsednik PUPS-a i ministar, Milan Krkobabić u svojim državničkim funkcijama potencirao misao da su prava starijih ljudidi zagarantovana i da se ona ne mogu menjati sa godinama, a to je PUPS-ova formula 3P – penzije prate plate.“