VUČEVIĆ: Ako poraste broj preminulih, prvi oni koji nisu poštovali mere krenuće u lov na veštice

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, gostujući na RTV 1 u emisiji „Grad i mi“ koju vodi Aleksandra Popović, izjavio da je „Infektivna klinika na prvoj liniji odbrane, ali da mi sami da bismo im malo pomogli moramo da budemo odgovorni i disciplinovani“.

- Ne možemo da očekujemo da su čuda moguća ako mi sami radimo sve da ugrozimo sopstveno zdravlje ili svojih ukućana. Bez solidarnosti i zajedništva, ne možemo uspeti u ovom izazovu koji je pred nama. Što se brojeva tiče, oni nisu dobri, nisu tako dramatični, ali su veoma zabrinjavajući. Imamo snažnu progresiju u Novom Sadu broja zaraženih, kao što je trend u celoj Srbiji. Novi Sad je veliki grad sa aktivnim javim životom, sa velikom brojem studenata, đaka, zaposlenih. Juče smo imali dan sa 119 novoinficiranih, do sada je rekordan dan bio 23. jul kada smo imali 135 posle oni nereda i protesta, to sve sve reflektovalo. Nesporno da ćemo u danima pred nama biti pred velikim izazovima. Nažalost, deo stanovništva u to ne veruje. Ljudi koji ismevaju sve te odluke, koji ne haju za to, koji krše svesno neke mere, biće prvi koji će kod eventualnog kolapsa zdravstvenog sistema to da fotografišu i objave. To su isti oni koji danas idu na žurke i koji se prave da se to ne dešava. A ako bi čekali u redovima u Kovid ambulantama to bi frustrirano fotografisali i rekli da naš zdravstveni sistem ne funkcioniše, potpuno zanemarujući činjenicu da su direktno uticali na tu okolnost, to nijedan zdravstveni sistem nijedne države na svetu ne može da primi neograničen broj građana - naveo je gradonačelnik.

Apelujemo na poštovanje mera

Problem je što će pola ljudi da promeni kanal, jer ih ova priča ne interesuje, a ne daj bože da krene da nam raste broj preminulih, onda će da krene lov na veštice: ko je odgovoran, kako se to desilo, zašto smo to dozvolili i tako sve u krug. Kada krene ta spirala teže situacije i kažemo da ne ide na dobro, da korigujemo svoje ponašanje kako bismo izbegli najgori scenario, tu se neki ne tangiraju. A prvi ti koji nisu poštovali pravila i nisu hteli da preventivno postupaju, kritikuju. Zato se apeluje i teži ka prevenciji, a ne da bi neko trenirao strogoću, hteo da zabrani javni život, sve ono što krasi normalno funkcionisanje normalnog života, već da bi izbegli kolaps zdravstvenog sistema. Mi možemo opet pretvarati sve klinike u kovid bolnice ali onda znajte da ćemo ugroziti onkološke, pulmološke, neurološke bolesnike, sve one koji imaju druga oboljenja. Zato, još jednom pozivam ne samo Novosađane, već i ostaler da se svi dozovemo pameti da budemo disciplinovani i sačuvamo svoje i zdravlje svojih ukućana, da sačuvamo škole i obdaništa, fakultete, radna mesta, da ne moramo da donosimo restriktivne mere jer nam je cilj, pre svega, da sačuvamo zdravlje, ali i našu ekonomiju. Pobediće oni koji disciplinovaniji, to se pokazalo i na proleće i letos, to će biti i sada. Ono što je dobro da nikad veći broj vakcina za sezonski grip Dom zdravlja Novi Sad nije imao - to je oko 21.000 a dosad je bilo prosečno godišnje oko 7.000 i moramo sada da sačekamo dok se ne pronađe vakcina protiv Kovida 19. Ovde pobeđuju uporni i disciplinovani, ljutnja, nervoza, razočaranost ili obeshrabrenost ništa neće popraviti situaciju, može smo da pogorša, jer ako gurate problem od tepih, on raste.

Spremni smo na nove izazove

Veoma sam zadovoljan kako je grad funkcionisao tokom prvog talasa zahvaljujući disciplini građana, ali i ekonomskoj snazi grada. Mi smo se nadovezali na sve one mere koje je sprovela država i pomogla privrednicima, punoletnim građanima jednokratnom pomoći, da pomognemo sa povećanjem zarada za sve zdravstvene radnike, sada će ići jednokratna pomoć, pomogli smo penzionerima, to je sve odraz snage jedne države, a na gradskom nivou smo imali tri paketa mera. Uvek neko može da kaže da je to molo biti i više, ali nisam video da je neki grad u Srbiji imao ni približan paket. Pokazali smo odgovornost time. Što se tiče nas kao grada, nismo ni zamoreni ni umorni, spremni smo da odgovorimo na sve izazove i donećemo sve potrebne odluke kako bismo sačuvali zdravlje naših građana i ekonomiji našeg grada. Sve radim da ne dođe do represivnih mera.

Sada radimo dezinfekcije javnih ustanova – obdaništa, škola, domova zdravlja, autobusa, tamo gde je veća koncentracija stanovništva. Oni se posebno tretiraju. Verujem da ćemo izdržati da ne zatvaramo škole tokom ovog polugodišta i mislim da je daleko bolje da deca imaju ovaj kombinovani vid nastave, jer je živa reč uvek bolja i potrebnija. Pre svega govorim o nižim razredima osnovne škole, teško je da prvaci kreću u školu, a ne vide učiteljicu. Sem osnovne muzičke škole „Josip Slavenski“ koji su prešli na onlajn nastavu, sve ostale škole praktikuju kombinovanu nastavu. U osnovnim školama imamo šestoro zaposlenih koji su inficirani, od toga petoro u pomenutoj muzičkoj školi, a direktorku jedne osnovne škole koja je majka jedna zaposlene u muzičkoj školi. Imamo sedmoro učenika sa blažom kliničkom slikom, dok u srednjim školama imamo troje zaposleni koji su zaraženi ijedan učenik. U obdaništima imamo devet inficiranih u 70 objekata predškolske ustanove, i tu nisu sve vaspitačice i jedno dete. Apelujem na roditelje dabudu strpljivi, da poštuju da se dete dovodi do 8 sati ujutru, kao i na sve koji koriste javni prevoz da nose maske. I dalje ima ljudi koji imaju dilemu dali da se nose maske ili ne. Uvek ima nekog tumača Ustava zakona i deklaracija o pravima i slobodama , ali kad bismo ih odveli na Infektivnu klinku da vide kao ljudi dišu na respiratorima da onda govore o ljudskim pravima.

Ulaganje u zdravstvo prioritet

Ceo region gori. Srbija se i dalje fantastično drži. Znate šta znači kada Crna Gora ima 200 inficiranih, to vam eje kao da Srbija ima 3.000 dnevno! Sam grad Zagreb sa milion stanovnika sam ima više inficiranih nego cela Srbija. Pogledajte Češku, Rumuniju, Austriju, Nemačku. Mi imamo 484 aktivna slučaja u Novom Sadu, ali nijedan Novosađanin nije na respiratoru. Hteo bih da naglasim da postoji inicijativa da dom zdravlja u Novom naselju pretvorimo u Kovid ambulantu gde bi bila posebna odeljenja, za decu, trudnice, starije. Radimo nov dom zdravlja na Adicama, i krenuli smo u projektovanje doma zdravlja na Vidovdanskom naselju koji bi trebalo u drugoj polovili sledeće godine da počne da se gradi. Želimo da ljudima bude lakši dolazak do lekara i stručne zdravstvene pomoći. Potreba da Novi Sad dobije gradsku bolnicu postoji i dobra vest je da EIB završava sve procedure vezane za odluku o izvođaču radova na blokovima B i C Kliničkog centra Vojvodine što se čeka od 1979. godine. Verujem da ćemo početkom sledeće godine moći da vidimo radove i da izmenom zakona o mreži zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji ucrtamo opštu, gradsku bolnicu koja bi trebalo da rastereti KCV. Izgradnjom Kliničkog centra stvorićemo mogućnost da dobijemo opštu bolnicu u Novom Sadu. Ulaganje u zdravstveni sistem je prioritet svih prioriteta. To se pokazalo svim zemljama. Moramo puno da ulažemo u naše lekare, medicinske sestre, tehničar, zaposlene u ustanovama socijalne zaštite.

Uređenje Univerzitetskog parka, izgradnja biciklističkog mosta

Ima jedna lepa akcija zajedno sa univerzitetom u drugoj polovini novembra, a to je rekonstrukcija Univerzitetskog parka. Tu će biti i lep amfiteatar, novi zasadi drva, i mislim da će Novosađani biti zadovoljni. Takođe, nismo odustali i od pešačko- biciklističkog mosta, razgovaramo sa jednom evropskom bankom. To će biti jedan širi projekat, ne samo most. Nego i ulazak u tunel, panoramski lift. Verujem da ćemo u budžetu Republike Srbije videti nemala sredstava za izgradnju četvrtog mosta.

Naša ideja je da oživimo Veliki Liman. Nemoguće je da želimo snažan Novi Sad, a da ostavimo propale fabrike, nemamo prava da našoj deci ostavimo takav grad i da ne iskoristimo sav potencijal koji imam zbog reke Dunav. Našu prethodnici su bili hrabri. Danas neko hoće da nam kaže da ništa ne smemo da diramo. Oni koji osporavaju ulaganje u delove Novog Sada su plaljčkaškom privatizacijom prodali novosadsko brodogradilište, da su ljudi dobili otkaz u tim fabrikama, da se deset godina ne proizvode brodovi, da imamo zarđale hale, kranove, ono što je nekad bilo ponos brodarske industrije, danas je opomena jedne neodgovorne politike. Ima inicijativa za izgradnju biciklističkog stadiona to su imali smo olimpijski gradovi. Probaćemo da kao grad subvencionišemo kupovinu bicikala.