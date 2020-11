VUČIĆ ZA PINK IZ PODGORICE: Ne mešamo se u sastav nove vlade u Crnoj Gori, to rade neke druge zemlje! Hoćemo najbolje moguće odnose

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da se Srbija ni na koji način ne meša u sastav nove vlade u Crnoj Gori, već da to rade druge zemlje, ali da tim drugim zemljama u Crnoj Gori to ne smeju da kažu.

Kako je rekao, kada nešto o vladi kaže američki ambasador ili neko drugi, onda niko ne reaguje, a Srbija se napada za mešanje bez osnova i pokrića:

"Sve se svodi na to da se suzbije uticaj Srbije i da se govori o navodnoj ugroženosti mnogih u regionu od strane Srbije, što je notorna neistina. Srbija je dobra i sve je dobro kada je Srbija slaba i bez uticaja i ekonomske snage, dok problem imamo ako Srbija krene da jača i postane snažnija. Onda Sbija nikome nije dobra i govore da vodimo hegemonističku politiku", istakao je Vučić.

Ponovio je da on, za razliku od Mandića i Kneževića, nikada ne bi podržao nikakvu manjinsku vladu.

Predsednik Srbije dodaje da se ispostavilo da oni i neće u fotelju, ali da su upravo oni koji su govorili da ih fotelja ne interesuje ušli u sve fotelje.

Ipak, kaže, ne interesuje ga ta vrsta licemerja i dvostrukih standarda.

Brine ga, kaže, jedan drugi, opasan fenomen, i u svetu, pa i u Srbiji, da ljudi koji imaju podršku tri ili četiri odsto glasača hoće da vladaju samo zato što imaju podršku tajkuna i medija.

Tako su, dodaje, i u CG neki rekli da neće da se vlada formira proporcionalno broju glasova, čime su poručili da ih baš briga za koga je glasao narod.

"Ipak, nećemo ni u to da se mešamo, samo nemojte da nam govorite da smo mi krivi. Srbija hoće najbolje moguće odnose sa CG i učinićemo sve da takve odnose i izgradimo, ali da se izvinjavamo svakome samo zato što brže napredujemo i imamo veću stopu rasta, ne pada mi napamet. Niti za nase političke stavove i zato što ću da se sretnem sa nekim od prijatelja , sa njima ću uvek da se sretnem i ako budu imali i nula odsto glasova", poručio je Vučić.

Vučić o susretu Krivokapića i Mlađana Đorđevića: Svako se sreće s kim želi

Vučić je rekao da nema nikakav problem s tim što se Zdravko Krivokapić sreo sa Mlađanom Đorđevićem.

"Svako se sreće s kim želi, on (Krivokapić) sa Mlađanom, ja sa Andrijom Mandićem i Milanom Kneževićem, svako s kim mu je drago, osim ako nije posao. Ako je posao, srešću se i sa Krivokapićem i sa Đukanovićem, jer je jedan budući premijer, a drugi predsednik", rekao je Vučić.

Susreti i razgovori političkih lidera u regionu uvek su korisni, kaže:

"Politika nije pitanje emocija, takve vrste susreta su naša obaveza i posao", rekao je Vučić u odgovoru na pitanje novinara kako bi javnost reagovala da se u Crnoj Gori sreo sa Đukanovićem ili Duškom Markovićem, kao što se Krivokapić susreo sa kumom Dragana Đilasa.

Nije me kontaktirao Đukanović, prijavili dolazak

Predsednik Srbije Aleksadar Vucić večeras je odgovorio odrično na pitanje da li ga je crnogorski predsednik Milo Đukanović kontaktirao kada se saznalo da dolazi ili kada je stigao u Crnu Goru.

"Ne. Prijavili smo dolazak svim nadležnim državnim službama, i to dva puta danas, iako su neki u Crnoj Gori izmišljali da to nismo uradili", rekao je Vučić i dodao da su ih pripadnici crnogorske policije i bezbednosne službe profesionalno dočekali.

Moja je obaveza da dođem na sahranu Amfilohija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da ne smatra da je odluka da dođe na sahranu mitropolita crnogorsko-primorskog bila posebno hrabra, već da je to njegova dužnost, dužnost predsednika Srbije.

Radi se, kako je istakao, o obavezi koja pokazuje bliskost Srbije i Crne Gore, ali i zajedničko jedinstvo srpskog naroda, što su stvari od presudnog značaja.

"Videli ste, optužuju me da vodim velikosrpsku politiku, a kada ih pitate na osnovu čega to govore, ne dobijete odgovor. Na drugoj strani kažu da ste nešto izdali, a kada pitate šta, onda vidite da su to neistine. To je nešto što slušam već osam godina, na šta sam već navikao", dodao je on.