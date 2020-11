PREDSEDNIK SRBIJE OBIŠAO "SRPSKU KUĆU" U PODGORICI: Još više ćemo pomagati i ulagati, da sa ponosom čuvamo srpsko ime i prezime!

View this post on Instagram

"Srećan sam što sam posetio Srpsku kuću i zadovoljan što je Srbija uložila 3,5 miliona evra u ovaj velelepni objekat na najlepšem mestu u Podgorici. Zadovoljan sam što sam video jedan deo naučnih časopisa koje do sada nisam mogao da vidim i značajniju štampanu produkciju. Verujem da će Srpska kuća u vremenima koja dolaze pokazati svoj pravi smisao. Ulagaćemo još više i srećan sam što je ovo poklon srpskom narodu u Crnoj Gori. Ovakvih stvari će biti još i naša je želja da Srbi budu svoj na svome." Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je Srpsku kuću u Podgorici.